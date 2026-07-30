Due squadre separate da pochi punti ma con obiettivi e stati d'animo completamente differenti si affrontano nella 15ª giornata di Eliteserien. Venerdì 31 luglio alle ore 19:00, il Valerenga riceverà l'HamKam con l'obiettivo di dare continuità alle recenti vittorie e accorciare ulteriormente sulla zona europea. Gli ospiti, invece, arrivano a Oslo dopo un periodo complicato e cercano una reazione che possa rilanciare la loro stagione. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI VALERENGA-HAMKAM CLICCA SU BET365.

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Il momento del Valerenga

L'arrivo di Johannes Moesgaard ha dato nuova linfa al Valerenga. Dopo un periodo complicato, la squadra ha cambiato passo e nelle ultime settimane ha mostrato un calcio più brillante, conquistando due successi consecutivi contro Aalesunds e Brann. La zona europea dista appena cinque punti e un'altra vittoria permetterebbe ai padroni di casa di continuare la rincorsa. Resta però un dato da invertire: il Valerenga ha perso gli ultimi due confronti diretti contro l'HamKam.

Il momento dell'HamKam

L'HamKam attraversa invece una fase delicata. Dopo la ripresa del campionato, la formazione ospite non è ancora riuscita a vincere e arriva all'appuntamento reduce da tre sconfitte consecutive. Inoltre, la cessione del bomber Mame Alassane Niang ha privato la squadra del suo principale riferimento offensivo, aumentando le responsabilità di Henrik Udahl e David Benjamin.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Valerenga-HamKam

Il Valerenga proverà a sfruttare il buon momento di forma e il sostegno del pubblico per prendere subito il controllo della gara. L'HamKam, invece, punterà soprattutto sull'organizzazione difensiva e sulle ripartenze per provare a sorprendere una squadra che nelle ultime uscite ha mostrato una spiccata vocazione offensiva.

Probabili formazioni Valerenga-HamKam

Il Valerenga dovrà rinunciare allo squalificato Ivan Nasberg, con Hakon Sjatil pronto a prenderne il posto al centro della difesa. Restano indisponibili anche Odin Thiago Holm, Magnus Sjøeng e Ole Sæter.

L'HamKam sarà ancora privo dell'infortunato Noah Alexandersson e dovrebbe affidarsi alla coppia offensiva composta da Henrik Udahl e David Benjamin.

Valerenga (4-3-3): Hedvall; Jarl, Olsen, Sjatil, Finnsson; Bjordal, Ambina, Lange; Thorvaldsen, Grundetjern, Haren.

HamKam (3-5-2): Sandberg; Metcalfe, Gjone, Sjolstad; Amundsen-Day, Potur, Mares, Johnsgard, Ekeroth; Udahl, Benjamin.

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