Quando in Indonesia hanno annunciato l’arrivo di Balotellial Madura United, in molti hanno sgranato gli occhi: “Mario? Quello della notte di Varsavia con la Germania, delle giocate folli e delle polemiche interminabili?”. No, calma. Non si tratta del Mario nazionale ma di Joao Pereira Albertine, attaccante della Guinea-Bissau, classe ’97, che ha deciso di prendersi la scena in Asia portandosi dietro un nome che pesa come un macigno.
La storia
Balotelli, c’è un nuovo protagonista nel calcio mondiale: la sua isola si chiama Indonesia
È curioso che il suo viaggio lo abbia portato proprio in Indonesia, un nome che deriva dal greco Indós (India) e nêsos (isola): letteralmente “le isole dell’India”. Un arcipelago infinito, come infinite sembrano le vite calcistiche di chi rincorre il pallone tra continenti e sogni. E Balotelli, quello guineense, sembra aver trovato qui la sua nuova isola felice.
In Asia arriva Balotelli, ma non quello che conosciamo—
Attaccante centrale, di 187 cm, ed una carriera passata tra Portogallo e Indonesia, “l’altro Balotelli” ha iniziato a farsi conoscere grazie a un percorso particolare: dal Benfica de Bissau a piccoli club lusitani come Limianos, Ferreira Aves e Amarante, fino ad arrivare in Liga 3 portoghese con l’Atletico CP, dove si è guadagnato applausi e una discreta reputazione di bomber di provincia. La sua stagione migliore, in termini di reti, è stata quella con l'Amarante nella stagione 2022-2023, con 14 reti in 32 gare.
Poi, la svolta esotica: gennaio 2025, sbarca al PSM Makassar, squadra storica della Liga 1 indonesiana. Esordio con gol, un pari strappato all’ultimo respiro e persino un’espulsione da “bad boy”. Insomma, il soprannome Balotelli, scelto per ovvi motivi, non poteva che calzargli a pennello. Ora, dal primo luglio 2025, la nuova sfida: la maglia del Madura United. Contratto fino al 2027 e tanta voglia di dimostrare che dietro a quel nome “ingombrante” c’è un calciatore vero, con storie e reti da scrivere.
⚡️ Tidak butuh waktu lama, Seorang Itan Junior langsung menorehkan namanya di papan skor‼️
Gol pembuka dan Benderapun berkibar 🇮🇩#maduraunited#madurabisa#madurabersatupic.twitter.com/fcve2PG7sv
— Madura United FC (@MaduraUnitedFC) August 17, 2025
In due presenze ufficiali con i biancorossi di Pamekasan non ha ancora segnato, ma la stagione è lunga e in Indonesia sognano già che “Balotelli” diventi un idolo. Magari non con i gol da copertina di Mario, ma con la concretezza di chi ha fatto la gavetta tra i campi polverosi d’Europa e non solo.
E chissà, forse tra qualche anno, quando leggeremo “Balotelli segna ancora in Asia”, non ci verrà più da pensare al ragazzo di Brescia, ma a questo attaccante guineense che sta costruendo, a modo suo, un romanzo calcistico lontano dai riflettori. Per ora, una cosa è certa: il calcio indonesiano ha trovato il suo nuovo protagonista e con un nome così, era già scritto che avrebbe fatto parlare di sé.
