Stefano Sorce 25 agosto 2025 (modifica il 25 agosto 2025 | 10:08)

Quando in Indonesia hanno annunciato l’arrivo di Balotellial Madura United, in molti hanno sgranato gli occhi: “Mario? Quello della notte di Varsavia con la Germania, delle giocate folli e delle polemiche interminabili?”. No, calma. Non si tratta del Mario nazionale ma di Joao Pereira Albertine, attaccante della Guinea-Bissau, classe ’97, che ha deciso di prendersi la scena in Asia portandosi dietro un nome che pesa come un macigno.

È curioso che il suo viaggio lo abbia portato proprio in Indonesia, un nome che deriva dal greco Indós (India) e nêsos (isola): letteralmente “le isole dell’India”. Un arcipelago infinito, come infinite sembrano le vite calcistiche di chi rincorre il pallone tra continenti e sogni. E Balotelli, quello guineense, sembra aver trovato qui la sua nuova isola felice.

João Pereira Albertine, detto Balotelli, dopo un gol

In Asia arriva Balotelli, ma non quello che conosciamo — Attaccante centrale, di 187 cm, ed una carriera passata tra Portogallo e Indonesia, “l’altro Balotelli” ha iniziato a farsi conoscere grazie a un percorso particolare: dal Benfica de Bissau a piccoli club lusitani come Limianos, Ferreira Aves e Amarante, fino ad arrivare in Liga 3 portoghese con l’Atletico CP, dove si è guadagnato applausi e una discreta reputazione di bomber di provincia. La sua stagione migliore, in termini di reti, è stata quella con l'Amarante nella stagione 2022-2023, con 14 reti in 32 gare.

Poi, la svolta esotica: gennaio 2025, sbarca al PSM Makassar, squadra storica della Liga 1 indonesiana. Esordio con gol, un pari strappato all’ultimo respiro e persino un’espulsione da “bad boy”. Insomma, il soprannome Balotelli, scelto per ovvi motivi, non poteva che calzargli a pennello. Ora, dal primo luglio 2025, la nuova sfida: la maglia del Madura United. Contratto fino al 2027 e tanta voglia di dimostrare che dietro a quel nome “ingombrante” c’è un calciatore vero, con storie e reti da scrivere.

In due presenze ufficiali con i biancorossi di Pamekasan non ha ancora segnato, ma la stagione è lunga e in Indonesia sognano già che “Balotelli” diventi un idolo. Magari non con i gol da copertina di Mario, ma con la concretezza di chi ha fatto la gavetta tra i campi polverosi d’Europa e non solo.

E chissà, forse tra qualche anno, quando leggeremo “Balotelli segna ancora in Asia”, non ci verrà più da pensare al ragazzo di Brescia, ma a questo attaccante guineense che sta costruendo, a modo suo, un romanzo calcistico lontano dai riflettori. Per ora, una cosa è certa: il calcio indonesiano ha trovato il suo nuovo protagonista e con un nome così, era già scritto che avrebbe fatto parlare di sé.