Il Lokomotiv Sofia ha ufficializzato l’arrivo di un difensore centrale franco-congolese con un passato in vari campionati europei e un’omonimia decisamente ingombrante. Il ragazzo è reduce da una buona stagione in Georgia con la Dinamo Batumi

Stefano Sorce 21 luglio - 14:27

Di Lionel ha solo il nome, ma a Sofia in Bulgaria già sperano che lasci il segno. Il Lokomotiv Sofia ha annunciato l’ingaggio di Messi Biatoumoussoka, difensore centrale franco-congolese di 27 anni, che ha firmato un contratto fino all’estate del 2026. Alto, mancino e fisicamente strutturato (1,89 m), Biatoumoussoka porta con sé un cognome impegnativo e un nome che pesa come un pallone d’oro. Questa è un'altra storia "magica" che riguarda il dorato mondo del calcio che, ogni tanto, si dimentica di esserlo e torna a farci vivere aneddoti romantici.

Chi ha detto che Messi deve giocare in attacco? — Nato a Saint-Denis, cresciuto calcisticamente tra Le Havre e Bordeaux, Biatoumoussoka Messi ha girato l’Europa con discrezione e spirito da esploratore: Belgio, Romania, Cipro, Georgia e, ora, un ritorno in Bulgaria, dove aveva già militato nel Botev Vratsa. Arriva dal Dinamo Batumi, fresco di medaglia di bronzo nel campionato georgiano, un’esperienza che ha contribuito a forgiare un difensore maturo e abituato a mettersi in discussione.

Ma torniamo al cuore della notizia: Messi al Lokomotiv. Certo, non è il Messi che tutti conoscono, quello che fa impazzire Miami con le sue giocate, ma Messi Biatoumoussoka. Più che di dribbling nello stretto e punizioni sotto l’incrocio, qui si parla di tackle duri, uscite alte e coperture puntuali. Il tipo di Messi che ti aspetti in area tua, non in quella avversaria.

Il giocatore, che ha anche due presenze con la nazionale della Repubblica del Congo, è pronto a rimettersi in gioco nel massimo campionato bulgaro. Il Lokomotiv Sofia, in cerca di solidità difensiva e carisma, ha puntato su un profilo esperto ma ancora affamato, con un curriculum che racconta di un calcio vissuto tra l’anonimato dei campi periferici e il desiderio di affermarsi lontano dai riflettori.

Messi Biatoumoussoka con la maglia del Congo

Sui social, in particolare su Instagram (@m.biat60), il nuovo Messi del Lokomotiv si mostra sobrio, elegante, mai sopra le righe. Niente lustrini, pochi filtri, tante maglie da gioco. Un calciatore che sembra portare avanti la sua carriera con un mix di romanticismo e resilienza, quasi come se ogni nuova tappa fosse una lettera scritta a mano in un mondo dominato dalle email.

A Sofia l’accoglienza è già calorosa. I tifosi si fregano le mani, e magari anche un po’ ridono sotto i baffi: "abbiamo preso Messi", si sussurra con malizia negli spogliatoi. E magari, chissà, la firma di Biatoumoussoka sarà davvero decisiva. Non per fare magie, ma per spezzare quelle altrui. In fondo, il calcio ha sempre avuto un’anima romantica, e quando un difensore con il nome di un genio arriva a salvarti il risultato, beh, è poesia. Un’altra storia da raccontare, l’ennesimo capitolo del libro più bello del mondo: il pallone.