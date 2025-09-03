Il giovane talento brasiliano del Pogon Skwierzyna, porta nel nome l’omaggio a Zidane e nello stile l’ispirazione di Ronaldinho: tra fede, sogni e passione, punta a crescere nel calcio europeo

Stefano Sorce 3 settembre 2025 (modifica il 3 settembre 2025 | 12:24)

C’è chi nasce sotto una stella e chi, addirittura, sotto un nome che porta con sé una storia. È il caso di Zynedinne Zydanne, centrocampista brasiliano nato il 16 maggio 2003, oggi militante nel Pogon Skwierzyna, squadra della quarta divisione polacca. Il suo nome non è un caso: “Mio padre è sempre stato un grande fan di Zidane. Per questo ha deciso di chiamarmi Zynedinne Zydanne in suo onore”, racconta con orgoglio.

Zydanne: Dal Flamengo passando per Ronaldinho e Zidane — Classe e talento non gli mancano. Gioca come “volante” e mezzala, ruolo nel quale riesce a mettere in mostra tutte le sue qualità: passaggi precisi, finalizzazioni efficaci, velocità fulminea e, soprattutto, una visione di gioco che va oltre la sua età. Ma può giocare anche come trequartista, proprio come il grande Zizou. Zynedinne Zydanne non si accontenta di giocare in Polonia: “Ogni giovane ha un sogno di giocare in leghe superiori. Al momento sono nella quarta lega polacca, ma ambisco a qualcosa di più grande! Non solo in Polonia, ma anche in altri paesi, se dovesse arrivare l’opportunità.”

Il giovane brasiliano è un vero tifoso del Flamengo e ammira due leggende assolute del calcio: Ronaldinho Gaucho e, ovviamente, Zinedine Zidane. “Trovo molto diversi lo stile di gioco di questi due grandi campioni”, commenta, mostrando già una sensibilità tattica notevole, capace di apprezzare stili e tecniche differenti.

Zynedinne Zydanne in azione

Oltre al calcio, Zynedinne è anche molto religioso. Dal suo profilo Instagram, in base a una storia pubblicata di recente, emerge chiaramente il suo riferimento a Dio, confermando una fede che accomuna molti brasiliani e che fa parte della sua vita quotidiana. Il suo percorso nel calcio non è stato lineare: prima di approdare in Polonia, Zynedinne ha giocato nel Cordino Esporte Clube in Brasile e nel Budowlani Murzynowo, accumulando esperienza e affinando il suo talento. Ora, nel Pogon Skwierzyna, ogni partita è un’opportunità per dimostrare che il nome non è solo un omaggio a una leggenda, ma che anche il suo gioco può lasciare il segno.

Zynedinne Zydanne, tra sogno e realtà, tra Brasile e Polonia, è la prova vivente che a volte la magia del calcio non è solo sui campi più celebri del mondo: può nascere ovunque, anche nelle piccole leghe, e crescere fino a diventare qualcosa di memorabile. E, se il destino vorrà, forse un giorno il suo nome verrà scritto accanto a quello dei grandi.