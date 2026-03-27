Latina-Catania si gioca sabato 28 marzo 2026 alle 14:30: analisi, momento delle squadre, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Stefano Sorce 27 marzo - 17:17

Sabato pomeriggio di Serie C dal sapore delicato, di quelli in cui ogni punto pesa come piombo. Alle ore 14:30 del 28 marzo 2026, si sfidano Latina-Catania in una sfida che intreccia ambizioni diverse ma ugualmente urgenti: da una parte la lotta salvezza, dall’altra il tentativo di dare un senso al finale di stagione. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI LATINA-CATANIA SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Situazione tesa in casa Latina. I nerazzurri vivono una fase cruciale della stagione, con l’obiettivo chiaro di evitare i playout. La sconfitta nell’ultimo turno ha complicato i piani, e ora ogni gara diventa una finale. Contro il Catania servirà una prestazione solida, concreta e senza errori, perché la linea tra salvezza diretta e spareggi è sottilissima.

Il Catania si presenta a questa trasferta con più interrogativi che certezze. L’esordio in panchina di William Viali non ha portato la scossa sperata: il pareggio interno contro il Casarano ha rallentato ulteriormente la rincorsa, lasciando invariato il divario dalla vetta occupata dal Benevento. Un’occasione persa, soprattutto considerando il passo falso della capolista. I rossoazzurri restano comunque in una posizione relativamente tranquilla, ma hanno visto assottigliarsi il margine su inseguitrici come Salernitana e Cosenza.

Probabili formazioni di Latina-Catania — Il Latina dovrebbe schierarsi con un 3-5-2 compatto e orientato all’equilibrio. In porta Mastrantonio sarà protetto da una linea difensiva composta da Calabrese, Parodi e Dutu. Sulle corsie laterali spazio a Vona ed Ercolano, con Lipani, Pellitteri e Scravaglieri a gestire il centrocampo. In attacco, la coppia Sylla-Parigi avrà il compito di creare pericoli e sfruttare ogni occasione.

Il Catania risponde con un 4-2-3-1 che punta su qualità e ampiezza. Tra i pali ci sarà Dini, con Casasola, Ierardi, Miceli e Donnarumma a formare la difesa. In mediana agiranno Quaini e Di Tacchio, mentre sulla trequarti Bruzzaniti, Jimenez e Lunetta supporteranno l’unica punta Caturano, riferimento offensivo principale degli etnei.

Latina (3-5-2): Mastrantonio; Calabrese, Parodi, Dutu; Vona, Lipani, Pellitteri, Scravaglieri, Ercolano; Sylla, Parigi. All. Volpe.

Catania (4-2-3-1): Dini; Casasola, Ierardi, Miceli, Donnarumma; Quaini, Di Tacchio; Bruzzaniti, Jimenez, Lunetta; Caturano. All. Viali.