Benevento-Cosenza: lo streaming gratis del match di Serie C

Benevento-Cosenza, analisi e streaming del match di Serie C del 29 marzo 2026 ore 12:30

Stefano Sorce 27 marzo 2026 (modifica il 27 marzo 2026 | 01:10)

Questa è una partita che non ha bisogno di troppe interpretazioni. Benevento-Cosenza, in programma domenica 29 marzo 2026 alle ore 12:30, mette di fronte la squadra più dominante del girone contro una delle poche che può provare a darle fastidio. Il Benevento guida la classifica con 76 punti e un rendimento interno praticamente perfetto. Il Cosenza è quarto a quota 59 e arriva con buoni risultati recenti, ma con numeri in trasferta che restano meno convincenti. Il precedente stagionale, vinto dal Cosenza 2-1, aggiunge un elemento interessante, ma il contesto attuale è diverso: oggi il Benevento ha una continuità che poche squadre riescono a sostenere.

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Il Benevento arriva da un percorso quasi impeccabile. Quattro vittorie nelle ultime cinque partite e una squadra che, soprattutto in casa, non ha mai dato segnali di cedimento. Anche nella sconfitta contro il Monopoli si è vista una squadra comunque competitiva, e questo è un dettaglio importante. Parliamo di una squadra che ha segnato molto e subito poco, con una struttura solida sia davanti che dietro.

Il Cosenza arriva con fiducia, grazie a quattro vittorie nelle ultime cinque partite, ultima delle quali contro il Latina. È una squadra che sta bene e che ha trovato ritmo. Il limite, però, resta chiaro: il rendimento fuori casa. I numeri raccontano una squadra meno incisiva, più vulnerabile e con più difficoltà a gestire le partite lontano dal proprio ambiente.

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