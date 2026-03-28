Durante questo fine settimana di calcio si sfideranno la prima e la seconda classificata del Girone A della terza divisione italiana

Jacopo del Monaco 28 marzo - 10:00

Una delle partite che andrà in scena in questo fine settimana metterà di fronte il Vicenza e l'Union Brescia. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della trentaquattresima giornata del Girone A della Serie C, ovvero la terza divisione del calcio italiano. Coi loro 81 punti, i padroni di casa hanno già conquistato la promozione in Serie B, mentre gli ospiti sono al secondo posto con 59 punti e vogliono restare in zona Play-off. La partita avrà inizio domani alle ore 14:30 e, nell'attesa, vediamo insieme l'andamento della squadra lombarda quando deve giocare lontano dal proprio stadio.

Vicenza-Union Brescia: le statistiche dei biancazzurri in trasferta — L'Union Brescia allenato dall'ex centrocampista Eugenio Corini, dopo la vittoria di un mese fa contro il Lecco (3-1), ha collezionato una sconfitta e ben tre pareggi di fila, tutti a reti bianche. A cinque giornate dal termine della regular season, ogni punto può risultare fondamentale per restare in zona Play-off. In quest'edizione della terza divisione nazionale, la squadra lombarda vanta di un buonissimo rendimento in trasferta, anche se nelle ultime partite ha subito un calo. L'Union Brescia, nei primi due incontri fuori casa, ha battuto sia Trento (0-2) che Renate (1-3).

Successivamente, i biancazzurri hanno pareggiato 1-1 in casa della Virtus Verona per poi vincere 0-2 contro la Pro Patria e, in seguito, battere 0-1 sia il Lecco che la Triestina. Dopo i tre successi di fila, hanno avuto luogo due pareggi: uno terminato a reti bianche in casa dell'Ospitaletto e l'altro, con risultato finale di 1-1, contro la Cittadella. Nell'ultima partita del 2025 in trasferta, l'Union Brescia ha vinto di misura contro Dolomiti Bellunesi grazie alla rete dell'attaccante Denis Cazzadori.

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Nel mese di gennaio, le Rondinelle hanno disputato due incontri fuori casa contro Arzignano (1-2) e Pro Vercelli (0-0). Dopo la vittoria ai danni della Giana Erminio (0-2) ed lo 0-0 contro il Novara, la squadra lombarda ha ottenuto la prima sconfitta in trasferta del suo campionato contro la Pergolettese (2-1). Ad inizio marzo ha perso 1-0 contro Albinoleffe e, nell'ultima partita giocata in trasferta, ha ottenuto un pareggio a reti bianche in casa dell'Alcione. In conclusione, l'Union Brescia ha disputato sedici incontri fuori casa ottenendo: otto vittorie, sei pareggi e due sconfitte. In trasferta, i lombardi hanno segnato 17 gol e ne hanno subiti sette, la metà di quelli incassati in casa.