Da ieri, la squadra di Serie C dell'Union Brescia ha come nuovo allenatore Eugenio Corini. L'ex centrocampista, in passato, aveva già allenamento nella città della Lombardia, quando c'era la precedente compagine prima dello scioglimento per motivi finanziari. Nel corso del suo primo giorno da tecnico del nuovo club, il 55enne ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni, con le quali ha voluto ringraziare il presidente e la proprietà. Inoltre, ha messo in chiaro il suo obiettivo.

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Union Brescia, Corini: "L'identità è fondamentale, abbiamo la possibilità di toglierci grandi soddisfazioni"

Dopo aver giocato ed allenato la precedente squadra della città lombarda, esistita fino a qualche mese fa prima dello scioglimento, adesso Eugenio Corini siede sulla panchina di quella che attualmente milita in Serie C. Dopo la breve esperienza della scorsa stagione alla Cremonese , durata soltanto cinque partite in cui ha collezionato due vittorie, altrettante sconfitte ed un solo pareggio, nella giornata di ieri il classe 1970 ha firmato per l'Union Brescia, prendendo il posto dell'esonerato. In questo momento, le Rondinelle occupano la terza posizione nelconpunti, stando così nelle posizioni utili per andare ai Play-off della promozione in

Eugenio Corini, allenatore dell'Union Brescia. (Foto di Tullio M. Puglia/Getty Images)

Nella giornata di ieri, dopo la firma del contratto e le consuete foto di rito, Corini ha rilasciato, sui canali ufficiali della squadra, le sue prime dichiarazioni in qualità di allenatore dei biancazzurri. Ecco le sue parole: "È molto emozionante e sono felice di avere quest'opportunità. Spero che quest'avventura possa durare il più possibile perché possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni facendo le cose per bene. Voglio ringraziare il presidente Pasini e la proprietà: ho visto che c'è un progetto di un certo tipo. Voglio riportare questa piazza dove merita di stare e, chissà, possiamo anche sognare in grande. Per me è importante l'identità perché se i tifosi si rivedono nella squadra si possono raggiungere grandi risultati. Dobbiamo andare tutti nella stessa direzione. Adesso sto pensando a mia madre, mia prima tifosa. Voglio farle rivivere le emozioni di qualche anno fa".