Nasce l’Union Brescia, il presidente Pasini: “Sarà la squadra del popolo”

Da oggi ci sarà una nuova squadra di calcio in Italia e si chiama Union Brescia . Il club nasce come conseguenza del fallimento del Brescia Calcio , il cui presidente era Massimo Cellino .

Il fallimento del Brescia

Verso la fine del mese di maggio, il Brescia e Cellino ricevono un deferimento da parte della FIGC a causa di possibili irregolarità riguardanti i pagamenti dei stipendi ed i contributi, con conseguente udienza. Da ciò, il Tribunale Federale Nazionale ha penalizzato le Rondinelle di 8 punti così divisi: 4 nella stagione 2024/2025, facendo scendere in classifica la squadra allenata da Maran nella zona retrocessione e, quindi, in Serie C; i restanti 4 da scontare nella stagione 2025/2026. Ad inizio giugno, però, il club lombardo non ha rispettato le scadenze per pagare gli stipendi degli ultimi due mesi. I mancati pagamenti hanno portato il Brescia calcio prima all'esclusione dal professionismo e poi al fallimento, dopo quasi 114 anni di storia.