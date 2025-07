Stadio Brescia, il Tar boccia l’istanza di Cellino: la concessione va al nuovo progetto

Il Tar di Brescia ha respinto l'istanza cautelare di Massimo Cellino , confermando la revoca della concessione dello stadio da parte del Comune. Secondo la sentenza, prevale l'interesse pubblico a ridare allo stadio la sua destinazione primaria, ovvero l'affidamento a una società sportiva iscritta a un campionato professionistico. Dopo aver ripreso in possesso l'impianto, il Comune ha avviato un nuovo bando per assegnare la concessione al nuovo Brescia , che sarà ricostruito dal patron della Feralpisalò , Giuseppe Pasini , il quale entro il 15 luglio trasferirà il club dalla cittadina del Garda alla città lombarda, con una nuova denominazione.

