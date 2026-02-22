Tifoso d'eccezione per l'Union Brescia oggi, in occasione della sfida contro la Pro Patria nel girone A della Serie C. Allo stadio Rigamonti, infatti, è comparso nientemeno che l'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo è stato un giocatore del Brescia tra il 2001 e il 2003 quando il tecnico era Carlo Mazzone e nella squadra militavano volti molto noti nel calcio italiano di ieri e di oggi.