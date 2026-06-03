La Serie B della prossima stagione non è ancora completa perché manca ancora una squadra e quello slot se lo stanno contendendo l'Union Brescia e l'Ascoli. Le due squadre, infatti, si stanno sfidando in occasione della finale dei Play-off di Serie C. Entrambi i club sognano di alzare l'asticella e di disputare il campionato cadetto. Ieri ha avuto luogo la gara d'andata tra biancoblù e bianconeri col primo tempo terminato sul risultato di 1-1. Tuttavia, a causa dei forti temporali che hanno colpito Brescia, al 61' di gioco l'arbitro ha deciso di sospendere la gara, che terminerà nel corso della giornata odierna.

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Union Brescia ed Ascoli torneranno in campo oggi per terminare l'andata dei Play-off

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Nel corso della giornata di ieri, presso lo Stadio Rigamonti ha avuto luogo la gara d'andata della finale dei Play-off di Serie C tra le due squadre. Dopo otto minuti di gioco, l'Ascoli ha sbloccato il risultato con la rete del trequartista. Tuttavia, quattro minuti più tardi i padroni di casa allenati dall'ex centrocampistahanno rimesso la gara in equilibrio con il gol di. La prima frazione della gara, quindi, è terminata con il risultato diDurante il secondo tempo, per la precisione al minuto 61' del match, un forte temporale ha colpito la città lombarda e, di conseguenza, ha reso terreno di gioco impraticabile. Dopo un'attesa di quindici minuti, l'arbitro dell'incontro ed i capitani delle due squadre sono rientrati in campo. In quel momento, il direttore di gara ha fischiato tre volte decretando, in questo modo, ladella partita ed il rinvio dell'incontro. L'andata della finale dei Play-off di Serie C riprenderàe si ripartiràmomento in cui la gara è stata fermata. Domenica, invece, avrà luogo il ritorno della sfida tra i due club presso lo Stadio Del Duca di Ascoli.

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