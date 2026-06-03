Nella giornata di ieri, le due squadre si stavano affrontando per l'andata della finale dei Play-off quando un forte temporale ha colpito la città lombarda
Nubifragio sul Rigamonti: l'arbitro sospende Union Brescia-Ascoli
La Serie B della prossima stagione non è ancora completa perché manca ancora una squadra e quello slot se lo stanno contendendo l'Union Brescia e l'Ascoli. Le due squadre, infatti, si stanno sfidando in occasione della finale dei Play-off di Serie C. Entrambi i club sognano di alzare l'asticella e di disputare il campionato cadetto. Ieri ha avuto luogo la gara d'andata tra biancoblù e bianconeri col primo tempo terminato sul risultato di 1-1. Tuttavia, a causa dei forti temporali che hanno colpito Brescia, al 61' di gioco l'arbitro ha deciso di sospendere la gara, che terminerà nel corso della giornata odierna.
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Union Brescia ed Ascoli torneranno in campo oggi per terminare l'andata dei Play-offNel corso della giornata di ieri, presso lo Stadio Rigamonti ha avuto luogo la gara d'andata della finale dei Play-off di Serie C tra le due squadre. Dopo otto minuti di gioco, l'Ascoli ha sbloccato il risultato con la rete del trequartista Andrea Rizzo Pinna. Tuttavia, quattro minuti più tardi i padroni di casa allenati dall'ex centrocampista Eugenio Corini hanno rimesso la gara in equilibrio con il gol di Valerio Crespi. La prima frazione della gara, quindi, è terminata con il risultato di 1-1.
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