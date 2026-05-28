Sarà Ascoli-Brescia la finale playoff di Serie C. Al termine di due intense semifinali, marchigiani e lombardi si giocheranno l'ultimo posto disponibile per la promozione in Serie B, nella speranza di raggiungere Benevento, Vicenza e Arezzo nel salto in cadetteria.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365

I verdetti delle semifinali

Nella prima semifinale dei playoff di Serie C, ildi Corini doma lae vola in finale playoff. Dopo un'attenta gestione nella gara d'andata a, terminata 1-1, i biancoblu tentano l'affondo tra le mura amiche al ritorno e, grazie alle reti del solito(autore della rete al '90+1 all'Arechi) e(ad una manciata di secondi dalla fine), i lombardi eliminano lae volano in finale. Tra gli applausi della tribuna, si intravedono anche quelli die dei fratelli(Sebastiano e Salvatore, assente invece Pio poiché impegnato in nazionale).

Marcos Curado, Ascoli Calcio (Foto di Giuseppe Bellini/Getty Images)

Nella seconda semifinale, il Catania ci prova ma non basta. Dopo il 4-0 rimediato ad Ascoli Piceno, al ritorno serviva una vera e propria impresa per gli uomini di Mimmo Toscano. Nonostante il risultato, i siciliani ci provano e, forti di un gremito stadio Massimino, accendono le speranze del popolo rossazzurro con le reti nel primo tempo di Salvatore Caturano e Francesco Forte. Alla ripresa, però, l'entusiasmo si spegne e al minuto '83 Oviszach sigla la rete del 2-1 che, nel complessivo, chiude i giochi per 2-5 in favore dei marchigiani. L'Ascoli, dunque, resiste al ruggito del Massimino e vola nell'ultimo atto per la promozione in cadetteria.

Il gol dell’Ascoli spegne definitivamente le speranze del Catania e accende la protesta sugli spalti. pic.twitter.com/CKulbi0Fxn — La Sicilia (@lasicilia) May 27, 2026

La finale Ascoli-Brescia

Dopo i verdetti delle semifinali,si giocheranno l'ultimo posto per la promozione in Serie B nei due atti conclusivi dei playoff di C. L'andata si terràalle ore 21:15 allo stadio Mario Rigamonti di, mentre, il match di ritorno è fissato peralle ore 18:00 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365