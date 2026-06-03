Dove vedere Brescia-Ascoli in diretta tv e streaming gratis

La finale Playoff di Serie C è terminata prima del previsto, causa maltempo. La partita tra Brescia e Ascoli, ferma sul risultato di 1-1, è stata interrotta dopo un'ora di gioco per pioggia e sarà ripresa mercoledì 3 giugno alle 19:00. Per scoprire come vedere il prosieguo della partita senza perdere neanche un minuto, continua a leggere l'articolo.

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Come stava andando la partita

La partita era molto emozionante: si è sbloccata all'ottavo minuto con il gol di Rizzo Pinna in favore dell'Ascoli, che sembrava destinato a portare l'inerzia del match in favore della propria squadra. Le cose però sono andate diversamente dato che dopo appena quattro minuti la squadra lombarda è riuscita a trovare il gol del pareggio con Crespi. La partita è proseguita su ritmi molto intensi ma nessuno è riuscito più a trovare la via della rete per tutti i primi 45 minuti. Nel secondo tempo c'è stato spazio soltanto per due cambi al minuto 56: tra le fila dell'Ascoli Milanese al posto dell'autore del gol Pinna e Chakir al posto di Gori. Dopo pochi minuti, l'arbitro ha decretato la sospensione del match a causa di maltempo al minuto 61. Gli ulteriori 29 minuti di gioco, più recupero, verranno recuperati mercoledì 3 giugno alle 19:00.

Le formazioni ufficiali di Brescia-Ascoli

: Gori; Balestrero, Silvestri, Boci; Armati, Mercati, Mallamo, De Maria; Zennaro, Lamesta; Crespi.: Corini.

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Damiani, Corradini; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori. Allenatore: Tomei.

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