Ronaldinho è un nuovo calciatore del Ravenna. A 46 anni, con il ritiro che era stato annunciato nel gennaio 2018, il brasiliano può formalmente tornare ad incantare sul campo. Se lo godrà una storica piazza del nostro calcio, in serie C, auspicando che questo tesseramento sia lo sprone per far crescere definitivamente le ambizioni della squadra.

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Ronaldinho-Ravenna, ecco l'annuncio

È il Ravenna a dare il lieto annuncio sul proprio profilo ufficiale. Ronaldinho è realtà, come spiega il comunicato del club: "Alcune storie richiedono decenni per essere raccontate. Per Ignazio Cipriani, cresciuto a, la storica città dell’Emilia-Romagna, il sogno è sempre stato quello di costruire qualcosa che potesse portare la sua città natale sulla scena mondiale. Il 23 giugno, questa visione approda a Miami con un annuncio destinato a lasciare un segno indelebile nel mondo del calcio, della moda e della cultura:".

MILANO, ITALIA - 8 DICEMBRE: Ronaldinho dell'AC Milan prima della partita del Gruppo G di UEFA Champions League tra AC Milan e AFC Ajax allo Stadio Giuseppe Meazza l'8 dicembre 2010 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Proprio il lavoro di Ignazio Cipriani, proprietario del club ravennate, è stato fondamentale per convincere il Dinho: "...Sotto la guida di Ignazio Cipriani e del partner investitore Black Duck, il Ravenna FC sta dando vita a un progetto che va ben oltre il campo da gioco, posizionandosi all’intersezione tra calcio, cultura e creatività, con l’obiettivo di raccontare l’espressione contemporanea dell’identità italiana nel mondo".

Dinho, ma giochi o no?

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Resta da capire il reale impiego e la condizione fisico-atletica di Ronaldinho, date anche le ultime parole diche escludevano categoricamente il suo impiego da calciatore. Eppure, Ronaldinho non lascia spazio a troppe interpretazioni con le sue dichiarazioni apparse all'interno del comunicato del club: "“Nuovi colori, lo stesso sorriso.Per me il calcio è sempre stato gioia e sono entusiasta di portare questo spirito a Ravenna. Che la magia abbia inizio!”

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