Non finiscono i problemi per il Trapani Calcio, dopo la sanzione di sette punti e una classifica che si fa sempre più pericolosa, il Club chiede vicinanza ai tifosi mettendo il prezzo dei biglietti contro l'AtalantaU23 ad un prezzo irrisorio

Vincenzo Di Chio 26 febbraio 2026 (modifica il 26 febbraio 2026 | 18:46)

Un'iniziativa che non ha sortito gli effetti sperati. La società del Trapani ha deciso di mettere i biglietti in vendita per la partita di sabato contro l'Atalanta U23 a soli 10 centesimi per la Tribuna, cifra simbolica pensata per incentivare tutta la popolazione a stare vicino alla squadra in un momento così delicato sia a livello di classifica che a livello societario.

Rabbia e delusione: tifosi contro il presidente — La rabbia e l'amarezza hanno preso il sopravvento. Tant'è che la Curva Nord con un comunicato ufficiale ha annunciato la decisione di disertare lo Stadio fino a data da destinarsi, come segno di protesta nei confronti del presidente della squadra Valerio Antolini. "Resteremo fuori dalla Curva Nord a modo nostro ad incitare la squadra e contestare questo individuo", parole che fanno presagire il clima tutt'altro che sereno che si respira da quelle zone.

Ma i "problemi" non terminano qua, solo martedì scorso i Siciliani hanno ricevuto l'ennesima penalizzazione di 7 punti, trovandosi ora al 15 posto e con il rischio retrocessione ad un passo. Si tratta di un'altra sanzione derivante da violazioni amministrative, ma occhio che, stando ad alcune indiscrezioni, il rischio di un'ennesima punizione è dietro l'angolo.

Quale destino attenderà il Trapani? — Gesto da parte della società che ha scaturito due idee contrapposte. C'è chi da una parte vede questa azione come tentativo di raggirare i tifosi oscurando gli stessi dai problemi che la società attraversa; dall'altra una parte di tifoseria che crede ancora nella buonafede della società e in particolar modo del presidente Antolini. Situazione da monitorare, tifosi indignati per il trattamento ricevuto e la possibilità che lo stadio venga lasciato completamente vuoto o quasi si fa sempre più probabile. Giocatori e mister concentrati sul campo, in attesa di conoscere il proprio destino.