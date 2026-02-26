Un'iniziativa che non ha sortito gli effetti sperati. La società del Trapani ha deciso di mettere i biglietti in vendita per la partita di sabato contro l'Atalanta U23 a soli 10 centesimi per la Tribuna, cifra simbolica pensata per incentivare tutta la popolazione a stare vicino alla squadra in un momento così delicato sia a livello di classifica che a livello societario.
SCONTRO
Bigletti a 10 centesimi: l’iniziativa del Trapani per gremire lo stadio
Rabbia e delusione: tifosi contro il presidente—
La rabbia e l'amarezza hanno preso il sopravvento. Tant'è che la Curva Nord con un comunicato ufficiale ha annunciato la decisione di disertare lo Stadio fino a data da destinarsi, come segno di protesta nei confronti del presidente della squadra Valerio Antolini. "Resteremo fuori dalla Curva Nord a modo nostro ad incitare la squadra e contestare questo individuo", parole che fanno presagire il clima tutt'altro che sereno che si respira da quelle zone.
Ma i "problemi" non terminano qua, solo martedì scorso i Siciliani hanno ricevuto l'ennesima penalizzazione di 7 punti, trovandosi ora al 15 posto e con il rischio retrocessione ad un passo. Si tratta di un'altra sanzione derivante da violazioni amministrative, ma occhio che, stando ad alcune indiscrezioni, il rischio di un'ennesima punizione è dietro l'angolo.
Quale destino attenderà il Trapani?—
Gesto da parte della società che ha scaturito due idee contrapposte. C'è chi da una parte vede questa azione come tentativo di raggirare i tifosi oscurando gli stessi dai problemi che la società attraversa; dall'altra una parte di tifoseria che crede ancora nella buonafede della società e in particolar modo del presidente Antolini. Situazione da monitorare, tifosi indignati per il trattamento ricevuto e la possibilità che lo stadio venga lasciato completamente vuoto o quasi si fa sempre più probabile. Giocatori e mister concentrati sul campo, in attesa di conoscere il proprio destino.
