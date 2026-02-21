AtalantaU23-Cosenza: la gara di Serie C in streaming gratis

Atalanta U23–Cosenza si gioca il 22 febbraio 2026 alle ore 12:30. Analisi, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta streaming Serie C

Stefano Sorce 21 febbraio - 12:28

A Caravaggio va in scena una sfida importante per la zona playoff: l’AtalantaU23-Cosenza Calcio domenica 22 febbraio 2026 alle ore 12:30, nel match valido per la 28ª giornata di Serie C. I bergamaschi cercano continuità dopo i recenti segnali di ripresa, mentre i calabresi arrivano con entusiasmo e ambizioni elevate.

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento dell’Atalanta U23 — La squadra allenata da Bocchetti occupa la 12ª posizione con 30 punti e mantiene un margine ridotto sulla zona playout. Dopo un periodo complicato, l’Atalanta U23 ha mostrato segnali di crescita, prima pareggiando contro il Potenza e poi trovando una vittoria importante sul campo del Foggia. Il rendimento casalingo resta però incostante, con diverse difficoltà nel mantenere equilibrio difensivo. Il talento offensivo non manca, ma la squadra deve trovare maggiore continuità per restare agganciata al treno playoff.

Il momento del Cosenza — Il Cosenza arriva a questa sfida nel miglior momento della stagione. I Lupi sono quarti con 46 punti e hanno vinto le ultime due partite, dimostrando solidità e qualità soprattutto nella fase offensiva. Il successo netto contro il Cerignola ha confermato lo stato di forma della squadra di Buscè, che ora punta a ridurre il distacco dal terzo posto. Anche in trasferta il Cosenza si è dimostrato competitivo, grazie a un’organizzazione difensiva efficace e a un attacco capace di colpire nei momenti chiave.

Probabili formazioni di AtalantaU23-Cosenza — L’Atalanta U23 dovrebbe schierarsi con un tridente giovane e dinamico, puntando sulla velocità degli esterni e sulla mobilità offensiva.

Il Cosenza risponde con un sistema equilibrato, costruito su una mediana solida e un unico riferimento offensivo centrale.

Atalanta U23 (3-4-3): Vismara; Plaia, Obric, Berto; Bergonzi, Levak, Panada, Ghislandi; Manzoni, Misitano, Vavassori.

Cosenza (4-1-4-1): Pompei; Cannavò, Pintus, Moretti, Caporale; Langella; Ciotti, Palmieri, Ba, Florenzi; Beretta.

