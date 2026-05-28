La notizia era nell'aria ma ora è ufficiale: la Ternana non esiste più. A seguito dei numerosi problemi finanziari che ultimamente avevano afflitto l'ormai ex club umbro nella giornata di ieri è stata sancita la fine dell'esercizio provvisorio con la revoca dell'affiliazione alla FIGC e adesso, di conseguenza, i giocatori attualmente tesserati con il club rosso-verde dovranno trovare una nuova sistemazione.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Ternana, il fallimento comporta lo svincolo dei giocatori: ecco chi dovrà trovare una nuova squadra

La Ternana non esiste più: il comunicato ufficialehttps://t.co/fRUrNOdXq5 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 27, 2026

Il calcio italiano è costretto a vivere una nuova triste pagina di storia: a partire da ieri la Ternana ha cessato di esistere. A seguito della chiusura dell'esercizio provvisorio e la conseguente revoca dell'affiliazione allail club umbro sarà costretto a ripartire dalle categorie inferiori. Un dramma per il calcio italiano ma soprattutto per la città di Terni che vede così chiudersi una lunga storia durata 101 anni.

Come ricordiamo, all'inizio della stagione la Ternana aveva conosciuto il suo terzo cambio di proprietà del decennio. A settembre, infatti, il controllo della società era passata da D'Alessandro alla famiglia Rizzo: contestualmente Claudia Rizzo aveva assunto la presidenza del club rosso-verde. Ma la situazione non aveva mai dato alcun segnale di miglioramento tanto che lo scorso 13 aprile l'assemblea dei soci aveva decretato la liquidazione volontaria. Quest'ultima, dopo una richiesta di fallimento di alcuni creditori, è stata corretta dal Tribunale di Terni in liquidazione giudiziaria con apertura di esercizio provvisorio.

TERNI, ITALIA - 23 NOVEMBRE: Valdes Ngana della Juventus Next Gen in azione durante la partita di Serie C tra Ternana Calcio e Juventus Next Gen allo Stadio Libero Liberati il ​​23 novembre 2025 a Terni, Italia. (Foto di Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Il giudice incaricato ha dunque fissato l'asta per la vendita del ramo d'azienda sportivo lo scorso il 13 maggio ma nessuno si è presentato e così una seconda asta viene organizzato 9 giorni dopo. Anche quest'ultima, però, è terminata senza nessuna offerta e di conseguenza il 27 maggio 2026 è sancita la fine dell'esercizio provvisorio.

Addio Ternana: il destino dei 27 tesserati

Con il fallimento della Ternana, di conseguenza, termina anche l'avventura dei giocatori che fino a ieri avevano indossato la maglia rossoverde. Questa estate, dunque, i 27 tesserati dovranno trovare una nuova sistemazione. Una stagione conclusa come peggio non si poteva. Di seguito l'elenco dei 27 ormai ex giocatori della Ternana da oggi svincolati.

PORTIERITommaso Vitali (portiere, classe 1999)

Francesco D'Alterio (portiere, classe 2002)

Denis Franchi (portiere, classe 2002)*

Alessandro Morlupo (portiere, classe 2005)

DIFENSORIMarco Capuano (difensore centrale, classe 1991)

Biagio Meccariello (difensore centrale, classe 1991)

Bruno Martella (terzino sinistro, classe 1992)

Francesco Donati (terzino destro, classe 2001)

Angelo Ndreçka (terzino sinistro, classe 2001)

Alessio Maestrelli (difensore centrale, classe 2003)

Marco Pagliari (terzino sinistro, classe 2004)

Marco Bonugli (difensore centrale, classe 2005)*

Francesco Bartolocci (terzino destro, classe 2006)*

Marco Valenti (terzino destro, classe 2006)

CENTROCAMPISTIMattia Proietti (mediano, classe 1992)

Federico Viviani (mediano, classe 1992)

Mattia Aramu (trequartista, classe 1995)

Andrea Vallocchia (centrocampista centrale, classe 1997)

Liam Kerrigan (esterno destro, classe 2000)

Marco Garetto (centrocampista centrale, classe 2001)

Federico Romeo (centrocampista centrale, classe 2002)*

Filippo Tripi (mediano, classe 2002)

Corrado Fulga (centrocampista centrale, classe 2006)

ATTACCANTIAlfredo Donnarumma (punta centrale, classe 1990)*

Stefano Pettinari (punta centrale classe 1992)

Alexis Ferrante (punta centrale, classe 1995)

Edgaras Dubickas (punta centrale, classe 1998)

Enrico Brignola (attaccante esterno, classe 1999)

Marco Longono (attaccante esterno, classe 2005)*

* in prestito ad altri club nel corso della stagione 2025/2026

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365