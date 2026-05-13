L'anno scorso la finale play-off di Serie C persa contro il Pescara per salire nella secondo campionato italiano, ieri il fallimento dopo un'asta deserta per acquisire la squadra. A far saltare il tutto è stata la fuga di un imprenditore romano, il terzo partner economico che avrebbe dovuto affiancare Fabio Splendori e Massimo Sarandrea nell'operazione di salvataggio. L'investitore, dopo aver dato la propria disponibilità iniziale, si è reso irreperibile non rispondendo alle comunicazioni decisive inviate via e-mail.

Pochi minuti dopo, il sindaco ed ex presidente Stefano Bandecchi ha formalizzato il fallimento di ogni mediazione con una dichiarazione durissima, certificando che le Fere non avrebbero più avuto un futuro nel calcio professionistico. Sebbene i debiti commerciali rimanessero in capo alla vecchia liquidazione, il nuovo acquirente avrebbe dovuto comunque farsi carico dei debiti sportivi arretrati necessari per ottenere la Licenza Nazionale dalla FIGC.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.

CREMONA, ITALIA - 02 OTTOBRE: Samuel Di Carmine (a sinistra) dell'US Cremonese lotta per il pallone con Marco Capuano (a destra) della Ternana durante la partita di Serie B tra US Cremonese e Ternana allo Stadio Giovanni Zini il 02 ottobre 2021 a Cremona, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/Getty Images)

Fallimento Ternana, le parole di Marco Capuano

A metterci la faccia nel giorno più buio della storia recente delle Fere è il capitano, Marco Capuano . Il difensore e leader dello spogliatoio ha affidato ai propri canali social un doloroso messaggio di addio e di riflessione, facendosi portavoce dello spogliatoio di fronte al drammatico fallimento della squadra in cui ha militato dal. Queste le parole cariche di amore per la maglia scritte dal capitano rossoverde:

"È arrivato il giorno che non pensavo arrivasse mai… e credetemi abbiamo fatto di tutto per evitare che ciò accadesse! Non so se essere più triste che arrabbiato, ma sono mortificato soprattutto per i tifosi e per i dipendenti che hanno a cuore questi colori. Ho cercato di riportare in alto questa città nella speranza che le cose si sistemassero fuori dal campo anche contro i miei interessi perché sono legato a questa maglia e a tutte le persone che ho conosciuto. Sono convinto che la Ternana tornerà grande, perché una Fera non muore mai! Vi porterò tutti nel mio cuore.. vi voglio bene!".

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi su Bet365.

Live Streaming

Oggi l'udienza, davanti al giudice delegato del Tribunale di Terni, non ha potuto fare altro che constatare la morte del ramo sportivo del club, liberando ufficialmente il posto in Serie C per i ripescaggi e svincolando tutti i giocatori della rosa. Con la maglia della Ternana, Marco Capuano ha collezionato 121 presenze segnando 3 reti da difensore centrale entrando nel cuore dei suoi tifosi essendo rimasto per 5 stagioni fino al fallimento ufficiale della società.