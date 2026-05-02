La sfida tra US Pianese e Ternana si presenta come uno degli incroci più interessanti del primo turno dei playoff di Serie C, in programma domenica 3 maggio 2026 alle ore 20:00. Una gara che promette equilibrio ma anche possibili sorprese, tipiche delle sfide da dentro o fuori.

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Il momento delle due squadre

Le due squadre arrivano all’appuntamento dopo un confronto recente che ha visto la Pianese imporsi con un netto 3-1 in trasferta. Un risultato che inevitabilmente può incidere sull’approccio mentale alla gara, sia per la squadra guidata da Alessandro Birindelli, sia per quella allenata da Pasquale Fazio.

Il momento della Pianese è altalenante: nelle ultime cinque partite sono arrivati una vittoria, tre pareggi e una sconfitta, ma il successo proprio contro la Ternana ha dato fiducia e slancio. La squadra sembra aver trovato condizione fisica e motivazioni giuste per affrontare i playoff con maggiore consapevolezza.

Situazione più complicata invece per la Ternana, che nelle ultime cinque gare ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L’ultimo ko contro la Pianese ha evidenziato alcune lacune difensive che andranno necessariamente corrette. Per gli umbri sarà fondamentale ritrovare solidità e compattezza per restare in corsa.

In un match così delicato, la tensione sarà altissima: i playoff non concedono margini di errore e ogni dettaglio può fare la differenza.

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