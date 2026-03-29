Benevento-Cosenza: il calcio del Sud tra identità e lotta per la promozione

Identità, tifo, appartenenza: al Sud Italia il calcio non è mai solo un pallone che rotola.

Federico Iezzi Collaboratore 29 marzo 2026 (modifica il 29 marzo 2026 | 09:19)

Si gioca questo fine settimana una classica del calcio del Sud: Benevento-Cosenza. Siamo in Serie C nel girone C e la gara si svolgerà domenica alle ore 12:30 allo stadio Ciro Vigorito. Una sfida tra due piazze importanti, storiche e molto calde, due squadre che infiammano i cuori dei sostenitori.

Benevento-Cosenza: sfida per la promozione — Nel campionato di Serie C è tempo di fare sul serio. Mancano appena quattro giornate alla fine del girone C e il Benevento di Floro Flores è primo a ben 11 punti di distacco sul Catania secondo. Se domenica le streghe dovessero vincere e il Catania perdere o pareggiare contro il Latina, avrebbero matematicamente conquistato la Serie B. Bisogna, però, fare i conti con gli avversari. Ai lupi di mister Antonio Busce occorrono i tre punti per scavalcare la Salernitana che dista appena un punto: il terzo posto garantisce lo spareggio per la promozione. Al Ciro Vigorito si attende così un Benevento-Cosenza ad alta tensione, con tutte e due le squadre alla ricerca di una vittoria importante in questo finale di stagione.

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Due piazze calde e il calcio nel Sud — Non è mai solo calcio, soprattutto al Sud Italia. C'è di mezzo l'orgoglio cittadino, l'identità che spesso sfocia anche nel campanilismo, l'amore per la maglia e per la città. E del resto, storicamente, le tifoserie delle streghe e dei lupi sono fra le più note e calde del Meridione. In tutte e due queste realtà calcistiche, che si sono scontrate spesso anche in Serie B, il calcio non è solo una partita di pallone o una domenica allo stadio. E il tifo non è mai solo qualcosa di contorno: la città si riconosce in un modo di stare insieme che è appartenenza e memoria, se vogliamo anche collettiva.

E che i due club e relativo tifo siano strettamente e fortemente legati al territorio e alla storia lo dimostrano anche i loro simboli: la strega per i campani e il lupo per i calabri. La strega, infatti, fa riferimento ad una leggenda del folklore beneventano: quella delle janare, streghe, che da secoli e per secoli vissero in quella zona. Il lupo sullo stemma del Cosenza, invece, è il lupo della Sila e vuole rappresentare la forza e il coraggio del popolo cosentino oltre che essere un legame con il territorio.