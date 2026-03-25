Latina-Catania: diretta live e streaming del match di Serie C

Nel girone C di Serie C ci sono partite che valgono più dei tre punti, e Latina-Catania, in programma sabato 28 marzo 2026 alle ore 14:30, rientra perfettamente in questa categoria. Da una parte una squadra che cerca punti salvezza, dall’altra...

Stefano Sorce 25 marzo - 23:22

Nel girone C di Serie C ci sono partite che valgono più dei tre punti, e Latina-Catania, in programma sabato 28 marzo 2026 alle ore 14:30, rientra perfettamente in questa categoria. Da una parte una squadra che cerca punti salvezza, dall’altra una delle protagoniste del campionato, chiamata a non perdere terreno nella corsa alla vetta.

Vuoi vedere Latina-Catania in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Latina-Catania sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Il Latina si presenta a questo appuntamento al 14° posto con 35 punti, frutto di un percorso discontinuo fatto di 8 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte. I numeri raccontano una squadra che fatica soprattutto nella fase difensiva, con 38 gol subiti a fronte dei 26 segnati, e che nelle ultime settimane non è riuscita a trovare continuità nei risultati.

Diversa la situazione del Catania, che occupa la seconda posizione con 65 punti e un rendimento complessivo di alto livello. La squadra etnea ha costruito la propria stagione su equilibrio e solidità, come dimostrano i 50 gol realizzati e i soli 19 incassati, uno dei migliori dati difensivi del campionato.

Dove vedere Latina-Catania in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Vuoi vedere Latina-Catania in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Latina-Catania sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA