Curva piena e gran corsa finale: il derby dell'Etruria è dell'Arezzo

La Serie C continua a regalare verdetti. Tra società sull'orlo del fallimento e floride seconde squadre dei top club, arrivano anche i festeggiamenti di chi ha conquistato il Girone B della terza serie italiana. Oggi pomeriggio, con tutte le gare in contemporanea alle 14:30, ha avuto luogo l'ultima giornata della sezione centrale della Serie C. Nella giornata di ieri si è concluso il Girone A col dominio incontrastato del Vicenza e le retrocessioni di Virtus Verona, Pro Patria e Triestina. Nonostante la vittoria del Benevento nel Girone C sia assicurata, la 38esima giornata del campionato meridionale verrà disputata oggi alle 18. Il Girone B ha regalato molte sorprese ed è stato l'Arezzo ad avere la meglio per un posto diretto nella seconda divisione italiana.

FIRENZE, ITALIA - 29 GENNAIO: Cristian Bucchi durante la stagione del premio "Panchina d'Oro" 2022/2023 al Centro Tecnico Federale di Coverciano il 29 gennaio 2024 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

La squadra toscana infatti l'ha spuntata grazie al risultato positivo contro la Torres e quello negativo dell'Ascoli contro il Campobasso. 80 punti l'Arezzo, 77 i marchigiani che saranno così impegnati negli scontri playoff a venire. Il Girone B non regala nessuna retrocessa diretta, avendo Pontedera, Bra, Torres e Sambenedettese tutte coinvolte in un maxi spareggio per salvarsi.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365

L'impresa storica dell'Arezzo

L'Arezzo ha conquistato la Serie B grazie ad una vittoria persu una Torres in grande difficoltà. Ad alimentare i sogni di gloria ci hanno pensato Tavernelli (doppia cifra raggiunta), Arena e Pattarello (bomber della squadra con 13 marcature). Tuttavia, gran parte del merito va all'allenatore, vecchia conoscenza della Serie A. Il tecnico italiano dopo un gran quarto posto col Perugia nel '16-17 aveva ricevuto l'illustre chiamata del Sassuolo come post Di Francesco. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto e Bucchi ha ricevuto la comunicazione dell'esonero già nel novembre '17.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di BET365

Tutto il calcio in streaming

Da quell'esperienza ha collezionato un terzo posto col Benevento in B, un esonero con l'Empoli, un quinto posto con la Triestina in C e un altro esonero con l'Ascoli nel 2023. Il destino ha voluto proprio i bianconeri come vittima della beffa nella rincorsa la campionato cadetto. Cristian Bucchi è pronto a ricominciare una nuova esperienza in Serie B, più preparato che mai.

🎉 𝙰𝚁𝙴𝚉𝚉𝙾 𝙲𝙰𝙼𝙿𝙸𝙾𝙽𝙴 🎉



Anche l'ultimo verdetto della regular season è ufficiale: i ragazzi di Bucchi piazzano l'allungo decisivo e riportano il club amaranto in Serie B dopo 19 anni di attesa 🥇👏#SerieCSkyWifi pic.twitter.com/tmXQAwyrOW — Serie C (@seriecofficial) April 26, 2026

Il secondo campionato italiano mancava da 19 anni per la squadra toscana. Era il lontano 2007 e a capo della squadra furono incaricati due dei più grandi allenatori italiani di questo decennio: Antonio Conte (alla prima esperienza in panchina) e Maurizio Sarri. La stagione la iniziò il salentino, sostituito dal toscano e poi richiamato in panchina nel finale di stagione. La salvezza venne solo sfiorata per via dello scandalo calciopoli. Conte era riuscito nel miracolo ma i 6 punti di penalizzazione condannarono i toscani alla retrocessione.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365