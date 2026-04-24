Domenica 26 aprile alle 18:00 scendono in campo Atalanta U23 e Catania, in occasione della trentottesima giornata del campionato di Serie C, Gruppo C. La formazione siciliana, nonostante dall'alto del suo secondo posto, si presenta con dei risultati negativi inanellati nelle ultime sfide. Non vince una partita dal ventotto marzo e la Salernitana, in ripresa, è riuscita ad accorciare portandosi addirittura a -3 dal secondo posto, insieme al Cosenza. Momento diverso invece per l'Atalanta, che si presenta senza alcun particolare obiettivo dato che è matematicamente salva, ma allo stesso tempo troppo distante dai playoff.

I risultati ottenuti nelle ultime uscite premierebbero l'Atalanta U23, dato che è imbattuta da quattro partite nelle quali ha collezionato tre pareggi e ottenuto una vittoria contro il Monopoli per 2-0. La spensieratezza, inoltre, potrebbe giovare in questo caso. Di tutt'altro ordine di idee è invece il Catania, dato che avverte la pressione non solo dei tifosi ma anche delle squadre rivali, che sono riusciti a diminuire significativamente il proprio svantaggio. Dopo una stagione fin qui perfetta, la squadra siciliana sta rischiando di compromettere quanto di buono ottenuto, depauperando l'ottimo bottino guadagnato. Staremo a vedere, quindi, quale delle due squadre avrà la meglio in quest'avvincente partita, che promette gol, spettacolo ed emozioni dallo Stadio Comunale di Caravaggio.

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