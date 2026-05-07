Alla Salernitana capita il derby con la Casertana, il Cittadella pesca il Ravenna. Andata questa domenica, ritorno il prossimo mercoledì
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Parte ufficialmente la caccia all'ultimo posto per la Serie B. Questa mattina, infatti, sono state sorteggiate le partite per il primo turno dei playoff di Serie C. Secondo il format, sono 28 le squadre che prenderanno parte alla fase finale della competizione ma solo alla fine potrà festeggiare il ritorno, o l'esordio, nella serie cadetta. A tenere il sorteggio è stato Gianluca Zambrotta, militante per due stagione nell'omonima serie con il Como tra il 1995 e il 1997.
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Playoff Serie C, subito derby campano, la sorpresa Casarano pesca il Renate: il formatDomenica prenderà il via la caccia alla Serie B. Domenica cominceranno ufficialmente i playoff della Serie C 2025-26. Questa mattina sono state sorteggiate le partite valide per il primo round della fase finale. Come stabilisce il format, ai playoff partecipano 28 squadre, ovvero le classificate dal secondo al decimo posto. Insieme a loro anche dei la vincitrice della Coppa Italia di Serie C 2026.
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Anche la seconda fase è divisa in due turni. Nel primo prendono parte le sei qualificate più le terze classificate dei tre gruppi regolari del campionato, nonché la vincitrice della Coppa Italia 2026. Dieci squadre in totale. Nel secondo partecipano le cinque qualificate più le tre seconde classificate: in tutto otto club. Alla final four, che decide la promossa in Serie B, partecipano le quattro qualificate, che si sfidano in due semifinali e dunque nella finale che garantisce un posto nella Serie B 2026/2027.
Il primo round: andata domenica, ritorno il 13 maggioIl primo sorteggio ha visto il Ravenna pescare il Cittadella, reduce dalla vittoria contro la Lumezzane nella prima fase. La seconda partita vede il derby campano tra Casertana-Salernitana, con i primi che hanno eliminato il più quotato Crotone. Altra sfida promettente è quella tra Campobasso-Potenza mentre la testa di serie Lecco pesca la Pianese, che ha eliminato la Juventus Next Generation. La sorpresa Casarano, reduce dal 5-1 inflitto a un Cosenza super quotato, se la vedrà con il Renate.
Il quadro completo del sorteggio del primo turno nazionalePartite di andata (domenica 10 maggio)
- Cittadella-Ravenna
- Campobasso-Potenza
- Pianese-Lecco
- Casarano-Renate
- Casertana-Salernitana
.Partite di ritorno (mercoledì 13 maggio)
- Ravenna-Cittadella
- Potenza-Campobasso
- Lecco-Pianese
- Renate-Casarano
- Salernitana-Casertana
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