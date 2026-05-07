Parte ufficialmente la caccia all'ultimo posto per la Serie B. Questa mattina, infatti, sono state sorteggiate le partite per il primo turno dei playoff di Serie C. Secondo il format, sono 28 le squadre che prenderanno parte alla fase finale della competizione ma solo alla fine potrà festeggiare il ritorno, o l'esordio, nella serie cadetta. A tenere il sorteggio è stato Gianluca Zambrotta, militante per due stagione nell'omonima serie con il Como tra il 1995 e il 1997.

PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

Fase della partita tra Cittadella-Inter U23. (Photo by Antonino Lagana - Inter/Inter via Getty Images)

Playoff Serie C, subito derby campano, la sorpresa Casarano pesca il Renate: il format

Caricamento post Instagram...

Domenica prenderà il via la caccia alla Serie B. Domenica cominceranno ufficialmente i playoff della Serie C 2025-26. Questa mattina sono state sorteggiate le partite valide per il primo round della fase finale. Come stabilisce il format, ai playoff partecipano 28 squadre, ovvero le classificate dal secondo al decimo posto. Insieme a loro anche dei la vincitrice della Coppa Italia di Serie C 2026.Nella prima fase entrano in gioco 21 squadre, classificate dal quarto al decimo posto di ciascuno dei tre gironi (A, B e C). La prima fase è inoltre divisa in due turni: nel primo turno partecipano diciotto squadre, nello specifico sei per ogni girone, mentre nel secondo le nove qualificate più le tre quarte dei gruppi per un totale di dodici.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Live Streaming

Anche la seconda fase è divisa in due turni. Nel primo prendono parte le sei qualificate più le terze classificate dei tre gruppi regolari del campionato, nonché la vincitrice della Coppa Italia 2026. Dieci squadre in totale. Nel secondo partecipano le cinque qualificate più le tre seconde classificate: in tutto otto club. Alla final four, che decide la promossa in Serie B, partecipano le quattro qualificate, che si sfidano in due semifinali e dunque nella finale che garantisce un posto nella Serie B 2026/2027.

Il primo round: andata domenica, ritorno il 13 maggio

Il quadro completo del sorteggio del primo turno nazionale

Cittadella-Ravenna

Campobasso-Potenza

Pianese-Lecco

Casarano-Renate

Casertana-Salernitana

Il primo sorteggio ha visto ilpescare il, reduce dalla vittoria contro la Lumezzane nella prima fase. La seconda partita vede il derby campano tra, con i primi che hanno eliminato il più quotato Crotone. Altra sfida promettente è quella tramentre la testa di seriepesca la, che ha eliminato la Juventus Next Generation. La sorpresa, reduce dal 5-1 inflitto a un Cosenza super quotato, se la vedrà con ilPartite di andata (domenica 10 maggio)

.Partite di ritorno (mercoledì 13 maggio)

Ravenna-Cittadella

Potenza-Campobasso

Lecco-Pianese

Renate-Casarano

Salernitana-Casertana

CLICCA QUI PER GUARDARE IL GRANDE CALCIO IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365