I campani possono festeggiare a 3 giornate dal termine. Il Catania è troppo distante e la matematica ha dato la certezza: ora è festa grande al Vigorito

Federico Grimaldi 7 aprile - 09:34

L'urlo del Vigorito si è avvertito in tutta Italia. Il Benevento scaccia via i fantasmi e può finalmente festeggiare: è matematicamente in Serie B. La squadra di Floro Flores è stata protagonista di una cavalcata trionfale: sin dalla prima giornata c'era il sentore di una grande annata, è cosi è stato. Eppure, nelle ultime settimane, si avvertiva un minimo di paura nella città campana: la sconfitta contro il Monopoli e il pareggio con il Cosenza avevano fatto storcere il naso ad una parte della tifoseria; subito scacciata però dal trionfo nel derby contro la Salernitana. Il ruolino di marcia è stato impressionante: maggior numero di vittorie, di gol e seconda miglior difesa fino a questo momento. A tre giornate dal termine, è festa grande a Benevento.

Benevento, un'attesa lunga 3 anni — Tutti ci ricordiamo di quel Benevento di De Zerbi con Diabate e Guillherme: una squadra con grande qualità ma forse ancora troppo acerba per la Serie A. Negli ultimi anni, quei ricordi, si erano sbiaditi tra le difficoltà in Serie B e l'incubo della retrocessione in C. Il presidente Vigorito - uno dei più ricchi in Italia - ha voluto dare nuova linfa alla squadra: la scelta di Floro Flores come nuovo tecnico ha dato quella spinta in più e quell'energia in più per raggiungere l'obiettivo. L'ex Napoli è il vero protagonista di questa rinascita beneventana: dal gioco ai gol, ha dato una quadratura ben precisa ed ora si può godere il meritato successo.

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E pensare, che il Benevento aveva cominciato con Autieri in panchina; esonerato - a sorpresa - dopo 13 giornate ed un successo esterno contro il Foggia. Arrivato dalla primavera, Floro Flores ha impostato un ritmo insostenibile per le avversarie: non ha perso un match da novembre fino a fine marzo. Bastava una vittoria contro la Salernitana per tornare a fare festa. E a Pasquetta, il miracolo si è compiuto: vittoria nel derby e ritorno in Serie B dopo 3 anni. Ora soffia un nuovo vento all'orizzonte: con Floro Flores al comando, il Benevento può sognare ad occhi aperti.