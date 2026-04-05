Dove vedere Salernitana-Benevento in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Salernitana-Benevento: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 5 aprile - 14:30

Dopo domenica di Pasqua ritorna in grande stile la Serie C, nel momento cruciale e decisivo della stagione. Tra le sfide da non perdere del Gruppo C c'è il big match tra Salernitana e Benevento, che si disputerà allo Stadio Arechi lunedì 6 aprile alle 14:30. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SALERNITANA-BENEVENTO SU BET365

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Il momento delle due squadre — La Salernitana aveva iniziato in grande stile il suo percorso in Serie C, ma il 2026 non ha portato la stessa continuità trovata nella prima metà di stagione. La squadra campana, infatti, è man mano scivolata dai primi tre gradini e adesso si ritrova al quinto posto con 60 punti e ben diciassette lunghezze dal Benevento capolista. La formazione di Cosmi, ad ogni modo, si presenta con un trend convincente di risultati, nonostante abbia perso l'ultima partita contro il Potenza con il risultato di 5-2. Se guardiamo a ritroso, però, ci sono ben tre vittorie consecutive inanellate contro Altamura, Crotone e Latina.

Il Benevento dal canto suo ha già un piede in Serie B. Con i suoi 77 punti tiene a debita distanza il Catania, che occupa il secondo gradino del podio con 68 punti. Nelle ultime sfide ha perso qualche punto per strada la squadra di Floro Flores, perdendo contro il Monopoli e pareggiando contro il Cosenza. Nulla da temere, però, dato che ci sono ben nove punti conquistati nelle precedenti tre partite, che rendono la squadra campana la favorita di questo match, nonostante i derby siano sempre difficili da pronosticare.

Le probabili formazioni di Salernitana-Benevento — I padroni di casas si presentano con un 3-5-2, modulo che prevede un folto centrocampo e due riferimenti offensivi, che saranno molto probabilmente Achik e Lescano. Il Benevento di Floro Flores, invece, risponderà con il solito 4-2-3-1, con Salvemini coadiuvato da Lamesta, Tumminello e Della Morte.

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Cabianca, Matino, Anastasio; Longobardi, Capomaggio, Tascone, Carriero, Villa; Achik, Lescano. All. Cosmi.

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Prisco, Maita; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini All. Floro Flores.