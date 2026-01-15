Il Foggia cambia proprietà, ma bisogna aspettare ancora l’ok del Tribunale

La prudenza istituzionale è d'obbligo: è forte il desiderio di voltare pagina e lasciarsi alle spalle una crisi che ha toccato non solo lo sport, ma l'intera comunità foggiana

Samuele Dello Monaco 15 gennaio 2026 (modifica il 15 gennaio 2026 | 17:02)

È una fase cruciale per il futuro del Foggia Calcio. Se da un lato sembra ormai definita l’intesa privata per il passaggio di consegne, dall’altro arriva una doverosa frenata sulle procedure formali. L'accordo per la cessione del 100% delle quote dal patron Nicola Canonico alla cordata di imprenditori composta da Antonio e Giuseppe De Vitto e Gennaro Casillo è stato raggiunto nella tarda serata di ieri, ma non può ancora dirsi ufficiale.

Il chiarimento della giustizia e l'attesa del Foggia — A chiarire il quadro è intervenuto l'amministratore giudiziario, l’avvocato Vincenzo Vito Chionna, specificando che l’accordo «non è stato perfezionato con l’avallo dell’amministrazione giudiziaria che è rimasta, invece, da sempre del tutto estranea a qualsiasi fase di libera negoziazione tra le parti». Una precisazione necessaria "a miglior generale chiarimento", poiché il club rossonero si trova dallo scorso maggio in amministrazione giudiziaria a causa delle pressioni mafiose subite da Canonico.

Il nodo è puramente tecnico ma sostanziale: al Tribunale di Bari, Sezione Misure di Prevenzione, non è ancora arrivata la documentazione che attesti la fine della trattativa privata. Dopo questo passaggio potrà attivarsi la procedura per il "nulla osta giudiziario", senza il quale «non potrà essere validamente perfezionato alcun atto di disposizione» sulle quote o sull'azienda. Il Tribunale avrà poi quindici giorni dalla ricezione degli atti per svolgere gli accertamenti di legge. In questo scenario complesso, emerge il ruolo della Fondazione Capitanata per lo Sport, che rivendica di aver avuto un «ruolo decisivo nella trattativa»: ha svolto un'importante opera di mediazione e raccordo tra le parti per raggiungere questo risultato storico.

Ora la città, che vede nel Foggia un «pezzo di identità collettiva» e un punto di riferimento emotivo, resta in attesa. La prudenza istituzionale è d'obbligo: è forte il desiderio di voltare pagina e lasciarsi alle spalle una crisi che ha toccato non solo lo sport, ma l'intera comunità foggiana.