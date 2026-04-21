Durante lo scorso fine settimana ha avuto luogo la trentasettesima giornata di Serie C e, tra le squadre scese in campo, figura anche il Foggia. La squadra rossonera, infatti, ha giocato in trasferta il derby tutto pugliese contro il Monopoli e ha perso 1-0 con rete di Fall. Durante la partita, però, hanno avuto luogo diversi episodi con protagonisti i tifosi foggiani che, per contestare il momento attuale della squadra, hanno compiuto diversi atti vandalici. Nella giornata di ieri, il sito ufficiale della Serie C ha pubblicato il documento con le decisioni del Giudice Sportivo ed i rossoneri hanno ricevuto una stangata.