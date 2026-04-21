Durante lo scorso fine settimana ha avuto luogo la trentasettesima giornata di Serie C e, tra le squadre scese in campo, figura anche il Foggia. La squadra rossonera, infatti, ha giocato in trasferta il derby tutto pugliese contro il Monopoli e ha perso 1-0 con rete di Fall. Durante la partita, però, hanno avuto luogo diversi episodi con protagonisti i tifosi foggiani che, per contestare il momento attuale della squadra, hanno compiuto diversi atti vandalici. Nella giornata di ieri, il sito ufficiale della Serie C ha pubblicato il documento con le decisioni del Giudice Sportivo ed i rossoneri hanno ricevuto una stangata.
Serie C
Stangata per il Foggia per gli episodi a Monopoli: quattro partite a porte chiuse e multa
Foggia, il provvedimento del Giudice Sportivo: stadio chiuso per quattro partite e multa—
Nel comunicato ufficiale, il Giudice Sportivo hanno riportato i vari gesti commessi dai tifosi della squadra pugliese: lancio di petardi e fumogeni in campo prima dell'inizio della gara; fumogeno lanciato a partita in corso; verso la fine della gara altri petardi e fumogeni lanciati in campo con tanti di danno ad un pannello pubblicitario e, a ciò, si aggiunge anche il lancio di una lattina di birra. In seguito, ha avuto luogo anche l'invasione di campo da parte dei tifosi foggiani con tanto di cori minacciosi, ripetuti più volte, nei confronti della propria squadra. A causa di quanto accaduto, il Giudice Sportivo ha sanzionato il Foggia con 10mila euro di multa e ben quattro partite casalinghe da disputare a porte chiuse.
Clicca qui per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365
Attualmente, i rossoneri allenati da Michele Pazienza occupano il diciottesimo posto del Girone C della terza divisione italiana con 27 punti totalizzati. A causa della sanzione da parte del Giudice Sportivo, i Diavoletti giocheranno l'ultima giornata di campionato contro la Salernitana senza pubblico. Da fine gennaio ad oggi, la squadra pugliese ha vinto soltanto contro il Trapani a fine marzo e, con l'attuale situazione in classifica, la partecipazione ai Play-out con obiettivi permanenza in C sembra essere l'unica cosa a cui aggrapparsi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA