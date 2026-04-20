Il Foggia è sempre più in crisi di risultati e di identità. L'ultima sconfitta bruciante a Monopoli ha acceso la contestazione di alcuni tifosi che hanno invaso il campo, costringendo i giocatori a rifugiarsi negli spogliatoi.

Francesco Lovino Redattore 20 aprile 2026 (modifica il 20 aprile 2026 | 11:32)

1-0 a Monopoli e nuova sconfitta per il Foggia. Il triste loop in cui è finito il Foggia rischia di avere serie ripercussioni sul futuro prossimo della società rossonera. In questo momento, infatti, è il nero il colore prevalente sul Gargano, data la totale assenza di luce e visibilità nel percorso che avrebbe dovuto condurre a una salvezza serena. Invece, evidentemente, così non sarà.

Foggia: la raccolta dei cocci di una stagione fallimentare — Diciottesimo in classifica, a un passo dalla retrocessione. Il momento del Foggia è tutto qui. Un fallimento tecnico e sportivo che difficilmente verrà dimenticato, quello di quest'anno. Rare volte si assiste all'avvicendamento di quattro guide tecniche in una sola stagione, nella quale, tra l'altro, a cambiare è stata anche la proprietà. Il passaggio di consegne da Nicola Canonico al duo Casillo-De Vitto, tuttavia, non ha prodotto alcun tipo di risultato sperato.

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La squadra, oramai svuotata da risultati inguardabili, sarebbe già retrocessa nel suo girone se non fossero stati severamente penalizzati dalla Federazione Trapani e Siracusa, rispettivamente ultima e penultima forza del torneo. Una sola è la vittoria conquistata nelle recenti 15 gare disputate, con un mero filotto di dieci sconfitte di fila.

Tifosi esausti invadono il campo — Oltre alla sconfitta di Monopoli, il Foggia porta con sé dalla gara di ieri l'infelice ricordo dell'invasione di campo di un gruppo di tifosi delusi dall'ennesimo insuccesso della loro squadra. Nello specifico, l'episodio è avvenuto al sesto minuto di recupero, dunque a partita quasi conclusa. L'arbitro ha atteso che delle forze dell'ordine ristabilissero serenità - per quanto possibile - e ammanettassero un supporter rossonero nei pressi delle due panchine. I giocatori, ancora in campo, sono corsi negli spogliatoi, impauriti dalla reazione furente dei tifosi ospiti.

Al Foggia, ora come ora, non resta che provare ad agguantare i playout per garantirsi la permanenza in Serie C. Prossima avversaria dei rossoneri sarà la Salernitana, da affrontare al Pino Zaccheria, in un clima infuocato. L'impresa rimane estremamente ardua, dato che il distacco in classifica tra i rossoneri e il Giugliano è attualmente di 9 punti. Affinché il playout si disputi, bisogna ridurre il gap con i campani, dunque battere la Salernitana e sperare che il Giugliano non vinca contro la Casertana.