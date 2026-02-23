Serse Cosmi è il nuovo tecnico della Salernitana; non allenava dal 2022

Ritorna a dirigere una squadra dopo l'ultima volta sulla panchina del Rijeka, nel campionato croato

23 febbraio 2026

Serse Cosmi è il nuovo allenatore della Salernitana. Quattro anni dopo la sua ultima panchina, quella del Rijeka, Cosmi torna ad allenare. Lo ha scelto il club campano, che milita attualmente in Serie C, dopo aver esonerato Giuseppe Raffaele a margine della recente sconfitta contro il Monopoli.

Serse Cosmi è il nuovo tecnico della Salernitana — Una prestazione scialba, una partita brutta e con una squadra poco attenta e demoralizzata. La formazione allenata da Raffele, pur terza nel girone C della Serie C, stava arrancando e faticando. Nelle ultime cinque partite, infatti, i granata ne hanno vinta una sola e il resto sono due pareggi e due sconfitte. Attualmente, con la terza posizione, la Salernitana (retrocessa a fine della scorsa stagione dalla Serie B) andrebbe allo spareggio per la promozione ma si trova a soli tre punti dal Cosenza quarto.

Il rischio di cadere nella zona playoff, quindi, è elevato. Per questo la dirigenza ha optato per un cambio sulla panchina e ha scelto Serse Cosmi che ha battuto la concorrenza di Fabio Caserta e di Guglielmo Stendardo, quest'ultimo tecnico della formazione Primavera. Il tecnico umbro ha firmato un contratto che lo lega al club campano fino a giugno e prevede il rinnovo in caso di promozione in Serie B, che è l'obiettivo della società.

L'uomo del fiume non allenava dal 2022 — Cosmi è, senza ombra di dubbio, un tecnico esperto e capace. Ha allenato numerose squadre storiche del calcio italiano. Fra queste il Lecce, il Genoa, il Brescia, il Palermo, l'Udinesee soprattutto il Perugia. Con il Grifone Cosmi ha raggiunti i maggiori risultati della sua carriera: ha condotto la squadra umbra alla vittoria di una Coppa Intertoto nel 2003 e alla qualificazione nell'allora Coppa Uefa. Con l'Udinese, invece, che ha allenato nella stagione 2005-2006 ha preso parte alla Champions League di quella stagione.

La sua ultima esperienza alla guida di una squadra risale a ben quattro anni fa: nel 2022 allenò per breve tempo il Rijeka. Alla guida della sua nuova squadra, invece, la sua prima partita sarà una di quelle complesse: la prossima settimana allo stadio Arechi arriva il Catania, una delle rivali dirette per la promozione e attualmente nove punti sopra alla Salernitana.