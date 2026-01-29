“Ho un guasto d’Amorim”: il Genoa accoglie in musica il centrocampista

Il Genoa ha ufficializzato l'acquisto del suo nuovo centrocampista Alex Amorim, proveniente dall'Alverca. Il club rossoblù per presentarlo ha scomodato l'inno scritto da Bresh "Guasto d'amore" giocando con l'assonanza del cognome del calciatore,...

L'inno del Genoa "Guasto d'amore" di Bresh diventa "Guasto d'Amorim" all'arrivo del neo calciatore del grifone, che si presta per un video molto carino e divertente per i social del club. Accolto a braccia aperte dai tifosi rossoblù, ha dimostrato subito grande attaccamento alla maglia e al progetto del club, canticchiando anche le note della suggestiva canzone, giocando con il suo stesso cognome che ne ricorda il titolo, in attesa di vederlo quanto prima in campo per le sue skill calcistiche. Video credits: Genoa Fc, Instagram