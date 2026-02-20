Con il termine delle partite di Europa League e Conference League, si riapre la discussione sulla classifica delle nazioni UEFA e il posto extra nella prossima Champions League

Pietro Rusconi Redattore 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 15:35)

La settimana europea delle italiane è iniziata in malo modo ma è terminata dolcemente. Se nei playoff di Champions le squadre di Serie A hanno collezionato 3 sconfitte su 3, nelle competizioni minori di Europa League e Conference League sono arrivate 2 vittorie fondamentali. In CL il divario con le altre squadre europee (anche non di primissima fascia) ha restituito l'immagine di un campionato atleticamente inadatto ai rimi di gioco contemporanei e indietro tatticamente. La Juventus è uscita con le ossa distrutte dall'inferno di Istanbul, l'Atalanta è sembrata impotente dal primo all'ultimo minuto contro i gialloneri del Dortmund e l'Inter ha pagato la tassa "trasferta gelida" di Bodø.

A salvare la faccia della Serie A ci hanno pensato il Bologna e la Fiorentina. In Europa League gli emiliani hanno sconfitto il Brann per 1-0 grazie alla rete di un ritrovato e cresciuto totoCastro. I toscani invece hanno vinto agilmente per 3-o sullo Jagiellonia, consolidando lo status di Mandragora come leggenda della Conference League. Queste ultime vittorie sono state fondamentali sia per i rispettivi percorsi della squadre nelle loro competizioni ma anche e soprattutto per il temuto Ranking UEFA.

Il Ranking UEFA aggiornato dopo la settimana europea — La nazione più brillante della giornata conclusa è stata la Germania con 3 vittorie e lo 0.857 di punti-coefficiente. Seconda la Turchia con 0.800 (2 vittorie, 1 sconfitta) e a completare il podio ci ha pensato la Spagna e i suoi 0.625 punti (2 vittorie e 1 pareggio). L'Italia ne ha raggiunti 0.571: un ottimo risultato considerando come era iniziata la giornata e i punti-coefficiente raggiunti dai concorrenti diretti. Infatti, la Francia ha ottenuto 0.285 punti mentre Portogallo e Olanda ben 0.

Questi punti che determinano il rankingCOn servono a selezionare le 2 nazioni che beneficeranno di un posto extra nella prossima edizione della Champions. L'Inghilterra è sicura del suo primato con 21.513 punti-coefficiente, mentre al secondo posto è risalita la Germania con 17.071. L'Italia è quinta a 16.071. Gli azzurri, contando i difficili se non impossibili risultati da ribaltare nella prossima settimana, difficilmente avranno accesso al posto bonus per la prossima Champions League. Tuttavia, l'Italia è comunque riuscita a guadagnare la conferma dei 4 posti per le stagioni '26-27 e '27-28.