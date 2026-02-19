L'ex Udinese in forza all'Inter Miami è diventato rapidamente virale per le sue parole fuori dal comune al quotidiano spagnolo che hanno generato non poche critiche.

Michele Massa 19 febbraio - 16:59

Rodrigo De Paul intervistato da Marca, ha fatto parlare molto a seguito di alcune dichiarazioni che hanno creato dibattito sui social. Secondo il calciatore argentino, vincere la MLS pè più difficile di vincere la Champions League. L'attuale centrocampista argentino ha poi avvalorato la sua tesi spiegando le estenuanti modalità del post-season americano che prevede un format con scontri diretti fino ad arrivare alla finale.

De Paul e il confronto tra MLS e Champions League che tanto ha fatto parlare — Al quotidiano spagnolo, il centrocampista ex Udinese ha avvalorato la sua tesi spiegando il format che prevede la post-season di MLS. Poche partite e senza possibilità di sbagliare, uno sforzo mentale e fisico secondo a nessuna competizione: "Penso che sia più difficile vincere la MLS che la Champions League. Avete visto il format? Sembra folle, è durissimo arrivare fino alla fine della competizione. Sei costretto a giocare sempre alla perfezione sennò sei fuori. Qui è tutto ad eliminazione diretta, le favorite non ci sono più. Ogni errore lo paghi caro e tutto dipende da novanta minuti".

L'argentino ha poi chiuso il paragone spiegando il perché la Champions sia più "facile", con il format andata e ritorno che può permetterti dei cali di concentrazione: "La pressione è altissima, in Europa non ci sono dei format così pressanti. In Champions League, esclusa la finale è tutto andata e ritorno e ti permette di poter sbagliare".

De Paul con queste dichiarazioni ha aperto il dibattito sui social, c'è chi condivide e chi sbeffeggia il centrocampista. Nell'opposizione l'osservazione è legata ai ritmi più blandi e la forza delle squadre non paragonabili a quelle di Champions League.