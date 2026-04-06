Juventus U23-Ternana: come arrivano le due squadre alla sfida

Juventus U23-Ternana: Scopriamo tutte le informazioni utili per capire come arrivano le due squadre alla prossima sfida di campionato

Gianmarco Inguscio Collaboratore 6 aprile 2026 (modifica il 6 aprile 2026 | 09:02)

Juventus U23-Ternana sono pronte a scendere in campo per sfidarsi in occasione della trentaquattresima giornata del Girone B di Serie C. Il match rinviato per consentire ai giocatori bianconeri di rispondere presente alle chiamate delle rispettive nazionali, è in programma mercoledì 8 aprile presso lo stadio "Moccagatta" di Alessandria. Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 14:30. Entrambe le squadre scenderanno in campo con un unico obiettivo: conquistare punti in ottica della qualificazione dei playoff, quando al termine del campionato mancano soltanto sette giornate. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per capire come arrivano le due squadre alla prossima sfida di campionato.

Juventus U23-Ternana: il punto sui bianconeri — La formazione del tecnico Massimo Brambilla si trova in settima posizione con 44 punti, frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte. I bianconeri distano 17 lunghezze dal terzo posto, attualmente di proprietà del Ravenna, ma sono in piena lotta per un posto nella qualificazione ai playoff. Al match contro i rossoverdi, arrivano da un periodo di forma altalenante. Infatti, nelle ultime cinque partite di campionato ha rimediato due sconfitte e due pareggi al netto di una sola vittoria.

Il primo ko risale alla sfida del 22 marzo sul campo del Campobasso (2-1), prima del successo esterno contro il Pontedera (0-1). Poi, quando la Juventus torna al "Moccagatta", rimedia una nuova sconfitta contro la Vis Pesaro (1-3). Infine, contro Forlì e Gubbio il risultato è di 2-2 in entrambe i match. Pertanto, un ritorno al successo potrebbe favorire quota 50 punti. Un traguardo alla portata per gli uomini di Brambilla, che al netto del recupero di questa sfida, dovranno prima disputare la partita valida per la trentacinquesima giornata sul campo del Perugia.

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Juventus U23-Ternana: il punto sui rossoverdi — Ma se i bianconeri sono quasi certi di un posto nei playoff, i rossoverdi di Pasquale Fazio sono ancora sulla graticola al decimo posto nonostante una sola lunghezza di distanza dai rivali. Sono quindi 43 i punti conquistati dalla Ternana dopo trentuno giornate di campionato. Risultati resi possibili dalle 13 vittorie e i 9 pareggi, al netto di altrettante sconfitte. Il momento di forma è molto simile a quello dei bianconeri, ma gli uomini di Fazio vantano una sconfitta in più.

La prima sconfitta è targata Campobasso, con una Ternana che rimedia un pesante 2-4 in casa, successivamente, i rossoverdi espugnano il terreno di gioco dell'Arezzo (1-2), mentre nella giornata di campionato successiva incassa ancora una sconfitta casalinga nel corpo a corpo con il Gubbio (0-1). Infine, la sfida in casa della Vis Pesaro termina (1-0) e timbra la terza sconfitta della squadra di Fazio, prima dell'ultimo pareggio dinanzi ai propri sostenitori contro la Sambenedettese, match terminato 1-1.