La regular season si è ufficialmente conclusa e ha già emesso i suoi primi verdetti inequivocabili: Arezzo, Benevento e Vicenza hanno conquistato la promozione diretta e voleranno in Serie B al termine di una stagione esaltante. Ma per decidere la quarta e ultima formazione che si unirà a loro in Serie B nella prossima stagione, la parola passa ora all'emozionante e spietata lotteria dei playoff di Serie C. Ben 28 squadre sono pronte a darsi battaglia, inaugurando la fase più avvincente e imprevedibile dell'intero campionato.

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Inizia la caccia alla promozione in Serie B

Il fischio d'inizio è ufficialmente fissato per il 3 maggio, giornata in cui andrà in scena il primo turno della fase a gironi. La competizione si concluderà poi un mese più tardi, il 7 giugno, con l'attesissima finalissima di ritorno che decreterà la quarta squadra promossa.

Le squadre qualificate ai playoff sono in totale 28: nove formazioni per ciascuno dei tre gironi (A, B e C), a cui si aggiunge di diritto la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C. Il regolamento prevede un ingresso scaglionato nella competizione, basato rigorosamente sul piazzamento finale ottenuto in classifica.

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Le formazioni classificate dalla 5^ alla 10^ posizione iniziano il proprio percorso partendo dal primo turno della fase a gironi. La 4^ classificata di ogni raggruppamento accede alla competizione a partire dal secondo turno della fase a gironi. La 3^ posizionata di ogni gruppo, insieme alla formazione vincitrice della Coppa Italia, fa il suo ingresso direttamente nel primo turno della fase nazionale. Le ultime compagini a scendere in campo, godendo del massimo vantaggio competitivo, saranno le seconde classificate dei gironi A, B e C, che entreranno in gioco a partire dal secondo turno della fase nazionale.

Il tabellone dei playoff

Ecco il quadro completo degli incroci:

Girone A Trento - Giana Erminio Cittadella - Arzignano Valchiampo Lumezzane - Alcione Milano

Trento - Giana Erminio Cittadella - Arzignano Valchiampo Lumezzane - Alcione Milano Girone B Juventus Next Gen - Vis Pesaro Pianese - Ternana Pineto - Gubbio

Juventus Next Gen - Vis Pesaro Pianese - Ternana Pineto - Gubbio Girone C Casertana - Atalanta U23 Crotone - Audace Cerignola Monopoli - Casarano

In attesa degli esiti delle gare inaugurali, la struttura dei playoff ha già delineato con precisione le squadre che entreranno in scena nelle fasi più avanzate.

Qualificate al secondo turno (fase a gironi): Lecco (Girone A) Campobasso (Girone B) Cosenza (Girone C)

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Qualificate al primo turno (fase nazionale): Renate (Girone A) Ravenna (Girone B) Salernitana (Girone C) Potenza (Vincitrice Coppa Italia Serie C )

Renate (Girone A) Ravenna (Girone B) Salernitana (Girone C) Potenza (Vincitrice ) Qualificate al secondo turno (fase nazionale): Brescia (Girone A) Ascoli (Girone B) Catania (Girone C)

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