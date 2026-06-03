La pioggia aveva interrotto tutto sul più bello, congelando l’andata della finale playoff di Serie C sull’1-1 firmato da Rizzo Pinna e Crespi. Il recupero di oggi, con i 29 minuti più recupero da giocare, non cambia però il destino della sfida tra Brescia e Ascoli. Al ritorno in campo, il sole prende il posto del maltempo ma non gli equilibri: non succede praticamente nulla di rilevante e il risultato resta inchiodato. L’unica vera occasione arriva nel finale, quando il Brescia sfiora il colpo con il sinistro di Marras, alto sopra la traversa. Si riparte quindi dal pareggio, in attesa della resa dei conti al Del Duca. La promozione in Serie B si deciderà domenica alle 18, in una gara di ritorno che si preannuncia equilibrata e senza margine d’errore per nessuna delle due squadre.

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Union Brescia-Ascoli resta in equilibrio: tutto rinviato al Del Duca

che completano Union Brescia-Ascoli, finale d’andata dei, il copione non cambia rispetto alla serata interrotta dal maltempo. La pioggia che aveva reso impraticabile il campo lascia spazio al sole, ma sul terreno di gioco regna comunque l’equilibrio. Il punteggio resta fissato sull’1-1 maturato prima della sospensione, con le reti di Rizzo Pinna e Crespi a firmare una gara ancora completamente aperta. Il Brescia prova a rendersi pericoloso nel finale, ma l’unica vera occasione arriva al 90’, quando Marras calcia alto da buona posizione, sprecando la chance che avrebbe potuto indirizzare il doppio confronto.

Per il resto, la gestione domina sulle iniziative e il ritmo resta basso, complice anche il contesto particolare di una partita spezzata in due giorni. Corini approfitta del recupero per modificare leggermente l’assetto del Brescia, mentre Tomei conferma l’undici già visto al momento della sospensione, con Milanese e Chakir subentrati in precedenza. Cambia poco, però, nell’inerzia della sfida. Tutto rimandato quindi al ritorno del Del Duca, dove domenica alle 18 si deciderà la quarta promozione in Serie B. In caso di parità al termine dei 90 minuti, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Una finale ancora completamente aperta, che lascia tutto in bilico dopo una gara d’andata spezzata e mai davvero conclusa.

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