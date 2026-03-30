Clamoroso ad Arezzo: l’Ascoli vince e riapre la corsa alla Serie B

Vittoria all'ultimo respiro che rimescola il mazzo di carte della classifica: ora può accadere di tutti

Carmine Panarella 30 marzo - 23:52

Nel Girone B di Serie C si riaccende improvvisamente la lotta per la promozione. Questa sera, in una partita che ha catalizzato tutte le attenzioni del turno privo di gare di prima e seconda serie, l’Arezzo ha ospitato l’Ascoli in un confronto che prometteva scintille e non ha deluso. La posta in palio era altissima: con la vittoria dei toscani, il discorso promozione sarebbe sembrato quasi chiuso; invece, l’Ascoli ha trovato un successo clamoroso e di grande valore per la corsa alla B.

Primo tempo equilibrato: 1-1 all’intervallo — La partita ha vissuto momenti intensi fin dal primo tempo. Dopo una fase iniziale equilibrata, le due squadre hanno trovato il gol: l’Arezzo ha risposto prontamente alle iniziative dell’Ascoli, chiudendo la prima frazione sull’1-1. La ripresa è stata un vero e proprio braccio di ferro tra due compagini affamate di punti, ma l’equilibrio sembrava destinato a reggere fino al novantesimo, con l’Arezzo pronto a difendere un prezioso vantaggio momentaneo.

Finale drammatico: rigore decisivo per l’Ascoli — Al 94’, il finale sembrava favorevole ai padroni di casa: Varela ha avuto l’occasione per segnare il gol del 2-1, ma si è trovato di fronte un portiere ascolano straordinario in uscita, che ha neutralizzato il tentativo con una respinta decisiva. Il destino della partita si è deciso pochi minuti dopo con un classico episodio da “gol mangiato, gol subito”: trattenuta in area sull’azione successiva, intervento del VAR a chiamata e rigore assegnato. Corazza non ha fallito e ha trasformato il penalty, portando l’Ascoli sul 2-1 e infliggendo un duro colpo all’Arezzo davanti al proprio pubblico.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming di Bet365

Classifica: Arezzo primo, Ascoli a -2 — Con questo successo, l’Ascoli si porta a soli due punti di distacco dall’Arezzo, che rimane primo a 70 punti, mentre i marchigiani salgono a 68. Il girone B si presenta ora aperto come non accadeva da tempo: la vetta resta contendibile, e ogni partita delle prossime settimane diventa decisiva. La sensazione è che entrambe le squadre abbiano dimostrato durante la stagione di meritare il salto in Serie B, ma sarà necessario attendere i playoff per comprendere se una delle due sarà effettivamente premiata o se, invece, una sorpresa potrà ancora stravolgere la classifica.

Conclusione: playoff e finale incerto — In attesa del finale di stagione, il colpo di scena ad Arezzo segna un momento chiave: una partita dal peso specifico incredibile per gli equilibri del girone B, con l’Ascoli capace di ribaltare la situazione all’ultimo istante e di riaprire una lotta per la promozione che si preannuncia avvincente fino all’ultimo minuto.