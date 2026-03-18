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Catania, Viali si presenta: “Sono qui per sognare, faremo di tutto per il club”

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L'arrivo di Wiliam Viali come nuovo tecnico del Catania e la conferenza stampa di benvenuto
Giammarco Probo
Giammarco Probo

In casa Catania c'è aria di rivoluzione: dopo l'esonero di Domenico Toscano, è arrivato Wiliam Viali, tecnico pronto a far tornare il sorriso a club e tifoseria. Il nuovo tecnico si è subito presentato con molta felicità allo staff essendo anche fiducioso della rosa e degli obiettivi del club siciliano. Il tecnico ha rilasciato le sue prime parole da allenatore del Catania in conferenza stampa, espandendo la sua passione per il club e gli obiettivi dati dalla dirigenza.

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    GENOVA, ITALIA - 9 AGOSTO: William Viali, allenatore della Reggiana, entra in campo prima del calcio d'inizio della partita di Coppa Italia tra Genoa CFC e Reggiana allo Stadio Luigi Ferraris il 9 agosto 2024 a Genova, Italia. (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

    Le dichiarazioni di Viali alla presentazione con il Catania

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    LE PRIME PAROLE ALLA PRESENTAZIONE -"Sono arrivato ora, non sono in cerca di un contratto, sono qui per sognare. Ho fatto tanta gavetta per allenare e lavoro per tornare rapidamente in Serie B. Questa squadra ha fatto cose molto buone e ha la migliore difesa del campionato. La base non è da buttare, anche perché siamo a sei gare dalla fine e il tempo è poco, ma daremo il massimo, questo è poco ma sicuro".

    L'OBIETTIVO - "Il mio obiettivo è aumentare le conoscenze del gruppo per saper cambiare le partite in corsa nei playoff. Saranno gare diverse, che si decidono anche alla fine, e la squadra deve essere brava a ribaltare il risultato fino al 90esimo".

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    La nuova identità di gioco e il possibile playoff

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    IL METODO DI GIOCO E L'IDENTITA' DI VIALI -"La fase offensiva è una caratteristica delle mie squadre. Qui c’è un potenziale enorme e non è una scoperta recente".

    LO SGUARDO AI PLAYOFF -"Bisogna competere per vincere, ma senza stress, anche per i tifosi. Serve saper convivere con le difficoltà durante le gare. In questi due mesi dovremo fare una magia, per fare palo-gol e non palo-fuori al 90esimo".

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