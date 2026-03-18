In casa Catania c'è aria di rivoluzione: dopo l'esonero di Domenico Toscano, è arrivato Wiliam Viali , tecnico pronto a far tornare il sorriso a club e tifoseria. Il nuovo tecnico si è subito presentato con molta felicità allo staff essendo anche fiducioso della rosa e degli obiettivi del club siciliano. Il tecnico ha rilasciato le sue prime parole da allenatore del Catania in conferenza stampa, espandendo la sua passione per il club e gli obiettivi dati dalla dirigenza.

Le dichiarazioni di Viali alla presentazione con il Catania

LE PRIME PAROLE ALLA PRESENTAZIONE -"Sono arrivato ora, non sono in cerca di un contratto, sono qui per sognare. Ho fatto tanta gavetta per allenare e lavoro per tornare rapidamente in Serie B. Questa squadra ha fatto cose molto buone e ha la migliore difesa del campionato. La base non è da buttare, anche perché siamo a sei gare dalla fine e il tempo è poco, ma daremo il massimo, questo è poco ma sicuro".