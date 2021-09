Alica Schmidt, l’atleta più sexy del mondo: eccola alla Milano Fashion Week

Dopo essere stata sul punto di gareggiare a Tokyo, Alica Schmidt fa un passo avanti nella sua carriera di modella con l'aiuto di Hugo Boss, che non rinuncia al suo potenziale lontano dalla pista.

Redazione DDD

Da quando la pubblicazione australiana "Busted Coverage" l'ha nominata l'atleta più sexy del mondo nel 2017, la popolarità di Alica Schmidt (22 anni) non ha smesso di crescere. L'atleta tedesca ha sempre privilegiato la sua carriera sportiva, ma non ha mai rinunciato alle sirene del mondo del fashion. Schmidt è stata nella squadra olimpica tedesca di atletica leggera per la staffetta dei 400 metri, anche se alla fine non è stata selezionata per gareggiare: “Non potrei essere più grata per tutte le esperienze che ho già avuto durante il mio soggiorno a Tokyo. Ho potuto imparare tante cose e non vedo l'ora di scoprire dove mi porterà la mia carriera di atleta nei prossimi anni", aveva assicurato su Instagram subito dopo aver ricevuto la conferma che non avrebbe gareggiato.

Non è stata una stagione facile per l'atleta: "Non mentirò, quest'anno non sono soddisfatta della mia carriera. Ho lavorato più che mai, giorno dopo giorno, sfidando i miei limiti in ogni sessione di allenamento e ho fatto molti sacrifici. Non è stato un anno facile per il Covid, di cui ho sofferto, e per un infortunio ai legamenti, ma so di cosa sono capace e voglio dare di più", ha condiviso in un altro post sul suo profilo Instagram. Un profilo che, tra l'altro, seguono 2,5 milioni di utenti. Ricordiamo che Alica collabora anche con il Borussia Dortmund come preparatore atletico e ha addirittura partecipato a una seduta con la prima squadra.

Era questione di tempo, però, prima che si presentasse una grande opportunità nel mondo della moda al di là della sua specifica collaborazione con alcune aziende e che abbia altri tipi di accordi di sponsorizzazione. Così, dopo aver rifiutato di comparire in testate come Playboy, la giovane tedesca ha confermato che sarà presente alla Milano Fashion Week per mano di Hugo Boss, brand per cui sfilerà proprio giovedì 23 settembre: "Sono di ottimo umore e molto emozionata perché sto volando a Milano. Sicuramente saranno giorni molto, molto belli a Milano. Giovedì ci sarà la 'Hugo Boss Fashion Show' e io ne farò parte!”, ha condiviso molto emozionata la giovane atleta. Ovviamente, come lei stessa in alcune occasioni ha chiarito, il 90% della sua routine quotidiana è occupata dall'atletica leggera. Vedremo se ancora per molto tempo.