Allirajah Subaskaran: 2023 e 2024 al top della Major League di Cricket

L'impero commerciale di Allirajah Subashkaran poggia sulle solide fondamenta del successo riscosso con Lyca Mobile, l'azienda che ha fondato nel 2006 con la semplice premessa di mettere in contatto familiari e amici in tutto il mondo.

Allirajah Subaskaran è il fondatore e presidente di Lyca Group, una holding che, nel corso degli ultimi 18 anni, ha ampliato le sue attività dal settore delle telecomunicazioni, includendo oggi filiali in una serie di settori diversi, tra cui sanità, marketing, servizi finanziari, media, intrattenimento, ospitalità e viaggi.

Lyca Mobile ha recentemente annunciato la sua partnership con i Seattle Orcas per le stagioni 2023 e 2024 della Major League Cricket

Un accordo che vedrà il logo di Lyca Mobile apparire sul retro del kit da gioco della squadra, oltre che in una posizione di primo piano sul braccio. In un comunicato stampa diffuso contemporaneamente a Londra e a Seattle, Lyca Mobile, il più grande operatore di rete mobile virtuale a livello mondiale, ha annunciato di aver stretto un accordo con la squadra di cricket Seattle Orcas, diventando il partner ufficiale della squadra professionistica americana di cricket Twenty20. Con sede a Seattle, Washington, la squadra di cricket Seattle Orcas è stata annunciata nel 2023 come una delle sei compagini che parteciperanno alla stagione inaugurale della Major League Cricket, insieme a MI New York, Los Angeles Knight Riders, San Francisco Unicorns, Texas Super Kings e Washington Freedom.

Di proprietà di un gruppo di investitori che comprende Soma Somasegar, Satya Nadella, Ashok Krishnamurthi, Sanjay Parthasarathy e Samir Bodas, le operazioni dei Seattle Orcas sono supervisionate dal GMR Group. Tra i principali giocatori degli Orcas figurano Dasun Shanaka, Shimron Hetmyer e Quinton de Kock.

La partnership strategica di Lyca Mobile con i Seattle Orcas, della durata di due anni, aiuterà Lyca Mobile ad espandere la notorietà del marchio negli Stati Uniti e, allo stesso tempo, a costruire legami più forti con gli appassionati di cricket di tutto il mondo. Parlando della partnership di Lyca Mobile con i Seattle Orcas, l'amministratore delegato e presidente del Gruppo Lyca, Allirajah Subaskaran, ha espresso la sua soddisfazione per la sponsorizzazione della squadra in un momento così favorevole per questo sport negli Stati Uniti. Sabaskaran ha dichiarato di essere sicuro che la partnership offra opportunità interessanti e un maggiore impegno per i clienti e i fan delle Orche negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Parlando a nome delle Orche di Seattle, Soma Somasegar ha dichiarato che la squadra è entusiasta di accogliere Lyca Mobile nella sua famiglia e che la collaborazione contribuisce a rendere il mondo più connesso. Come ha suggerito Soma Somasegar, Lyca Mobile è un'azienda affermata con una grande esperienza nel mondo dello sport. Somasegar ha dichiarato che il team è ansioso di sviluppare una partnership di successo.

La stagione inaugurale della Major League Cricket in America ha dato il via a una nuova era per lo sport del cricket nel Paese. Con il tutto esaurito, la competizione di livello mondiale è stata trasmessa in tutto il mondo e si è conclusa in un gremito Grand Prairie Stadium nel nord del Texas domenica 30 luglio 2023, con i fuochi d'artificio che esplodevano nel cielo notturno. Con un totale di 19 partite di cricket di livello mondiale, la competizione ha letteralmente trasformato le prospettive del cricket americano.

Il Major League Cricket Trophy è stato consegnato da Sunil Gavaskar, uno dei più grandi giocatori di cricket di tutti i tempi, a Nicholas Pooran, capitano della squadra vincitrice, il MI New York. La stella del cricket delle Indie Occidentali ha realizzato un impressionante 155* da soli 55 palloni per portare il MI alla vittoria, e i suoi sforzi gli sono valsi anche il premio di giocatore più bravo del torneo assegnato da SLING-TV.

Nella stagione inaugurale della Major League Cricket, il tutto esaurito ha fatto registrare più di due terzi delle partite, attirando 70.000 fan del cricket da tutta l'America e non solo per le partite disputate al Grand Prairie Stadium, in Texas, e al Church Street Park di Morrisville, in North Carolina. Coloro che non sono riusciti a presenziare di persona, hanno potuto seguire dei collegamenti diretta, con una troupe di 30 telecamere che ha trasmesso le partite tramite CBS Sports Network e Willow TV negli Stati Uniti e in 87 Paesi del mondo.

La storica competizione della Major League Cricket ha ottenuto una copertura a livello locale, nazionale e internazionale, con i canali social media della Major League Cricket che hanno generato oltre 110 milioni di contatti e più di 40 milioni di visualizzazioni video. Anche le sintesi delle partite trasmessi sul canale YouTube della Major League Cricket hanno totalizzato oltre 15 milioni di visualizzazioni a livello globale.

Riflettendo sulla stagione inaugurale della Major League Cricket, il co-proprietario dei Seatle Orcas, Soma Somasegar, ha riconosciuto che, fin dal primo pallone, la stagione di debutto della squadra è stata un'esperienza davvero incredibile. Somasegar ha dichiarato di essere entusiasta del coinvolgimento e della risposta dei tifosi, aggiungendo che non vede l'ora di costruire su queste basi e di continuare a sensibilizzare e ad amare il cricket nel Pacific Northwest e oltre.

Prima del debutto nel 2023, i Seattle Orcas hanno avuto la prima scelta del draft, selezionando il capitano dei Thunderbolts Harmeet Singh come prima scelta della squadra, prima di aggiungere giocatori del calibro di Angelo Perera, Shubham Ranjane e Shehan Jayasuriya nelle selezioni successive. Inoltre, Quinton de Kock e Mitchell Marsh sono stati annunciati come alcuni degli acquisti all'estero degli Orcas. Nei mesi successivi, gli Orcas hanno aggiunto alla propria rosa molti altri giocatori famosi, tra cui Dasun Shanaka, Heinrich Klaasen e Wayne Parnell.

