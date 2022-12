Ascoli e San Benedetto del Tronto: il derby di calcio a 5 finisce in Tribunale…

Il derby fra Ascoli e San Benedetto avrà un’appendice: al Palazzo di giustizia...

Redazione DDD

"Escono fuori come ratti dalla loro cloaca per festeggiare la prima sconfitta della Samb Calcio a 5 dopo 14 vittorie consecutive tra campionato e coppa. Dopo aver intasato per mesi l’Area vasta 5 per problemi epatici, li vedi festanti e gioiosi sbeffeggiare una squadra per una sconfitta. Ma chi sono questi ratti?". E' il testo, duro, di un post su Instagram di Alessio Collini, presidente della Samb Calcio a 5.

Nuovo scontro tra ascolani e sambenedettesi

Scoppia la polemica al termine della gara di calcio a 5 tra Futsal Damiani & Gatti Ascoli e Samb, valida per l’andata dei quarti di Coppa Marche: vittoria per 5-1 per i padroni di casa ascolani. Il presidente sambenedettese: "Siete simpatici questo sicuramente, ora però tornate nelle fogne da cui siete usciti, che è quello il posto in cui vi accompagnerò".

La replica

A stretto giro arriva la risposta della D&G Ascoli, riportata da Corriereadriatico.it: "La società, in seguito ad un post pubblicato da un presidente di una società di calcio a 5 della riviera sambenedettese, rende noto che si tutelerà nelle sedi opportune, sportive e giudiziarie, per parole altamente lesive verso gli spettatori della città di Ascoli, di completo disprezzo e di pessimo gusto visti i riferimenti alle malattie epatiche. Parole contrarie ad ogni etica sportiva che incitano all’odio e alla violenza".

Ma nelle ultime ore il botta e risposta cresce. Collini chiama in causa insulti e cori: "Si sentono tirati in ballo ed eppure nessun riferimento esplicito è stato fatto. Per parole contrarie ad ogni etica sportiva questi ”signori” intendono il coro “Che pozza piove...” cantato per tutta la partita?". La società ascolana replica: "Il loro presidente ha espresso insulti razzisti al nostro allenatore".