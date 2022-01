Basket, derby Ghost in Abruzzo: Giulianova si riscalda a Roseto ma poi non gioca…

Giulianova si spiega e si scusa: "Spiace per il disagio creato, ma completamente senza staff tecnico abbiamo comunicato agli arbitri la nostra impossibilità a giocare la partita".

E' saltato nella maniera più inaspettata il derby abruzzese di Serie B di basket tra i padroni di casa del Roseto e il Giulia Basket Giulianova. Proprio la squadra ospite ha scoperto a ridosso della partita la positività al Covid-19 del vice allenatore Montuori, che avrebbe dovuto sostituire coach Foglietti, già in quarantena. La squadra dopo il riscaldamento ha abbandonato il campo.

A causa dell’assenza della squadra, gli arbitri hanno prima fischiato un fallo tecnico a Giulianova. Dopo il libero segnato da Roseto senza gli avversari in campo, la partita è stata sospesa nell’incredulità generale, come conferma Basketuniverso.it. La palla passa ore al Giudice Sportivo, che dovrà decidere come punire questo comportamento.