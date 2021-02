Basket, distrutto lo striscione brindisino per le Final Eight: l’Olimpia Milano si scusa!

I tifosi di Brindisi avevano affisso uno striscione d'incitamento ai loro giocatori, sulle inferriate del Forum di Assago-Milanofiori

Nervi tesi nel basket. I tifosi ultras dell'Armani hanno ridotto in mille pezzi uno striscione che era stato affisso dai tifosi brindisini come segno di incitamento nei confronti della loro squadra in occasione delle Final Eight di Coppa Italia 2021.