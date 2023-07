Beach Soccer, derby Etneo vinto alla Playa dal Catania SSD sul Catania BS

Dodici gol sulla sabbia, tutti catanesi, ma nove da una parte e tre dall'altra, anche se la sfida è stata più equilibrata di quanto non dica il punteggio...

Il clima rovente che si respira in Sicilia non è niente rispetto a quanto si è assaporato alla Playa di Catania dove è andato in scena il derby etneo tra il Catania Beach Soccer e il Catania SSD.