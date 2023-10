Belgrado, dal Partizan 300 biglietti per il derby di Eurolega di basket: “No” dei tifosi Stella Rossa

I tifosi della Stella Rossa si rifiutano di andare al derby di basket di domani 26 ottobre: ecco i motivi...

I tifosi della Stella Rossa hanno annunciato oggi che non parteciperanno alla partita del quinto turno di Eurolega contro il Partizan, rifiutando l'offerta della capolista bianconera di 300 biglietti per il prossimo "derby eterno" nella competizione europea per club.

Partizan e Stella Rossa giocheranno domani alle 18:30 alla "Stark Arena"

Lo sfogo degli ultras della Stella Rossa: "Eravamo d'accordo per una quota di 1.000 biglietti e avevamo accettato verbalmente questa offerta,", si legge nella nota ufficiale dei tifosi.

Ecco i temi del disaccordo: "Ma due giorni prima del derby ci è stato detto che avrebbero potuto procurarci solo 300 biglietti. Che la dirigenza del Partizan non può stanziare di più perché hanno tanti abbonamenti. Per il derby nel nostro palazzetto noi avevamo spostato i nostri abbonati in altri posti, non abbiamo venduto più biglietti, così potevano entrare in sala e avere spazio per la "zona cuscinetto" che la polizia cerca. Per la loro dirigenza invece tutto questo sembra essere stato troppo complicato".

Infine, sottolineano: "La nostra decisione è di non accettare 300 biglietti (meno del 2% della capienza dell'Arena) perché crediamo che il derby fra noi, 300 persone, e il resto dei tifosi avversari in una sala che accoglie 20.000 tifosi. Resta un peccato che non saremo presenti per sostenere i nostri ragazzi in una partita molto importante. Non sempre l'uomo mantiene la parola data".

