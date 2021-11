Benfica Devils, nel football americano il derby di Lisbona è rossonero

Nel prossimo mese Benfica e Sporting si affronteranno nel clasico. Nello scorso weekend, invece, i Benfica Devils si sono imposti nel football americano portoghese raggiungendo la finale del Founders Tournament. È sempre derby...

Emanuele Landi

A Lisbona non si vive solo di calcio. Anzi, uno dei derby più sentiti riguarda anche il football americano portoghese. Nel Derby Alfacinha allo stadio Francisco Lázaro, i Benfica Devils hanno battuto i rivali storici Lisboa Navigators con un punteggio di 44-7. Vittoria schiacciante e rossoneri che volano alla finale del Founders Tournament.

João Dias è stato uno dei protagonisti: i Devils non hanno mai tolto il piede dall'acceleratore. Prima della fine del primo tempo, il difensore Eddie Matos ha segnato un'altra scelta a favore della squadra di casa. E più tardi, Guilherme Solipa per il quarto touchdown della partita. Nella fase complementare, i Benfica Devils hanno ampliato il loro vantaggio con il quinto touchdown, nel lancio del duo Solipa-Dias. I Navigators hanno provato a rispondere con una corsa in tuffo di 20 metri dal quarterback Diogo Mota. Partita, però, senza storia e finale che recita 44-7.

"Per noi - ha commentato l'allenatore dei Navigators Daniel Silva - il Founders Tournament è sempre stato un torneo precampionato e come tale il nostro obiettivo è continuare a dare a tutti i giocatori, specialmente ai più giovani, minuti importanti".

"Quello che possiamo sperare è di correggere ciò che abbiamo identificato che abbiamo fatto peggio durante queste due partite e migliorarlo nella prossima partita - l'analisi invece di valutata di Solipa per la prossima partita -. L'obiettivo è ancora quello di vincere: vogliamo calibrare la nostra squadra e che i più giovani continuino a crescere per avere più spessore in rosa. Per il resto si tratta di preparare al meglio la partita del 20".

La vittoria porta i Benfica Devils alla finale del Founders Tournament, squadra imbattuta con un 2-0 in campionato. Il prossimo appuntamento è fissato per il 20 novembre, quando riceverà l'esordiente Lisboa Lions (0-2) in un altro derby. I Lisboa Navigators, invece, scendono al terzo posto con un record di 1-1. La squadra cercherà un posto senza precedenti nella decisione contro i Cascais Crusaders (1-1), sempre il 20, al Campo das Fontainhas, a Cascais. In attesa del derby nel calcio tra Benfica e Sporting il prossimo 12 dicembre, i lusitani si gustano i classici nel football americano portoghese.