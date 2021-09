Bergomi-Cambiasso contro Costacurta-Di Canio: è derby anche a Padel

La nuova passione degli sportivi italiani, in particolare degli ex calciatori

Tutti pazzi per il Padel. Nello scorso weekend, Cristian Zaccardo e Luca Antonini hanno fatto visita ad un nuovo centro Padel sorto sui monti Iblei, a 40 km da Siracusa e a 100 da Catania, a Palazzolo Acreide. Ergo, il Padel arriva ovunque. E lo conferma anche Beppe Bergomi: "Noi ex calciatori siamo molto competitivi e non ci piace perdere. Un giorno a Milano abbiamo giocato un derby – aggiunge ridendo – io e Cambiasso contro Costacurta e Di Canio, la partita non è finita. Quando ci sono 4 ex calciatori, nessuno vuole perdere!". Costacurta e Di Canio hanno vinto da compagni di squadra lo Scudetto numero 15 del Milan nella stagione 1995-96.