Derby di futsal fra Avellino e Napoli: fumogeni, bombe carta e un arresto

Questo il comunicato della Questura di Avellino: "Incursione proditoria di una trentina di tifosi napoletani al Paladelmauro dove si disputava la partita di calcio a 5 di serie A Sandro Abate-Napoli Futsal. Sono arrivati all’improvviso armati di bastoni e oggetti contundenti e hanno prima colpito alcune auto in sosta e poi si sono diretti verso il palazzetto da dove, nell’area antistante si sono scontrati con alcuni tifosi locali che, evidentemente avvertiti da qualcuno, sono usciti all’esterno. L’intervento del personale delle Forze dell’ordine lì di servizio ha messo in fuga gli aggressori. Uno di loro, con lievi ferite, è stato bloccato e sarà arrestato. Un altro è stato rintracciato lontano dal palazzetto da una Volante nell’azione di ricerca successiva. È napoletano e probabilmente faceva parte del gruppo. La sua posizione, non essendo stato colto in flagranza, allo stato non è chiara e quindi verosimilmente sarà denunciato. Queste le prime notizie. L’evento sportivo non ha subito ripercussioni. Attività investigativa ancora in corso".