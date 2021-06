Derby pazzesco a Lisbona per la rivincita Benfica nel Futsal: da 3-5 a 7-5 nella Finale playoff!

Derby pazzesco al Padiglione Fidelidade. Gara 2 della finale play-off Liga si è risolta solo nei tempi supplementari ed è stata vinta dalla squadra di futsal del Benfica sullo Sporting per 7-5. Parità nella serie (1-1) e giovedì altro derby.

In Portogallo il Calcio a 5 è molto seguito e praticato. Ed è proprio in questa disciplina che il Benfica, scottato dallo Scudetto portoghese nel calcio vinto dallo Sporting Lisbona, vuole prendersi una rivincita. La Finale per il titolo di Futsal è proprio fra Benfica e Sporting e dopo la prima vittoria di biancoverdi, le aquile dovevano pareggiare in casa. Una prima rimonta il Benfica l'ha fatta nel primo tempo, passando da 1-3 a 3-3.